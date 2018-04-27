وزير القوى العاملة: تسجيل مليوني عامل غير منتظم خلال شهر واحد





أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الانتخابات العمالية، المقررة فى مايو المقبل، ستجرى فى موعدها المحدد، رافضا مطالب البعض بتأجيلها، خوفا من إرهاق المرشحين والناخبين، فى ظل حلول موعد إقامتها مع شهر رمضان.

وقال «سعفان»، فى حواره مع «الدستور»، إن الوزارة تعمل حاليا على استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق من أجل تدشين برنامج للربط بين الشركات وموقع الوزارة، من أجل إعداد نشرات شهرية تتضمن احتياجات هذه الشركات من العمالة، ومعرفة التخصصات المطلوبة فى سوق العمل أولا بأول.

■ يطالب بعض النقابيين بتأجيل انتخابات النقابات العمالية إلى ما بعد رمضان.. هل توافقون على ذلك؟

- فى اجتماعى الأخير مع رؤساء النقابات العامة باتحاد عمال مصر، أوضحت لهم أن موعد الانتخابات تحدد وفقا لقانون التنظيمات النقابية، الذى ينص على أن تجرى الانتخابات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون بمدة ٦٠ يوما، وأن تصدر اللائحة بعد صدور القانون بـ٩٠ يوما.

تصادف ذلك مع حلول الشهر الكريم، والأمر لم يكن مقصودا، لذا علينا جميعا أن نلتزم ببنود القانون، دون البحث عن تأجيل الانتخابات، التى طال انتظارها من العمال طوال الـ١٢ عاما الماضية.

■ ألا ترى أن ذلك سيتسبب فى إرهاق المرشحين فى الانتخابات فى ظل صعوبة التنقل وإقامة التجمعات الانتخابية؟

- الجيش حرر سيناء فى شهر رمضان، وإجراء الانتخابات فى رمضان ليس معضلة، ومن يرغب فى خوضها عليه أن يتعب ويجتهد، فنحن فى لحظة فارقة من تاريخ التنظيمات النقابية، بعد أن أصبحت لدينا قاعدة بيانات كاملة للجان، وبعد الانتخابات ستعقد الوزارة دورات خاصة للقيادات الناجحة، للنهوض بالعمل النقابى، ورفع مستواه إلى مصاف التنظيمات النقابية العالمية.

■ ماذا عن إجراء الانتخابات فى سيناء؟

- سيناء لها وضع خاص، وأنا على تواصل كامل مع مديرية القوى العاملة فى العريش، وإذا كانت الظروف لا تسمح بإجراء الانتخابات فلا يوجد لدى أى مانع من التأجيل، لحين انتهاء العملية الشاملة، والقضاء على الإرهاب.

■ ما آخر مستجدات البروتوكول مع وزارة الصحة بشأن إعفاء مرشحى الانتخابات العمالية من رسوم شهادات تحليل السموم؟

- جار الاتفاق مع وزير الصحة بهذا الشأن، ومن الممكن حسم الأمر خلال أيام قليلة، ونتعشم أن توافق الصحة على استثناء العمال من دفع رسوم تلك الشهادة، وتحديد الأماكن المتاحة لإجراء التحاليل، وإعلانها لجميع المرشحين قبل موعد الترشح.

■ بعض أعضاء اللجان النقابية يشكون من تعنت مديريات القوى العاملة معهم ورفض طلبات توفيق الأوضاع.. ما حقيقة ذلك؟

- مديريات القوى العاملة تعمل بشكل دائم، داخل جميع المحافظات باستثناء سيناء، من خلال ٢٧ غرفة عمليات، يمتد العمل بها حتى الثامنة مساء، فى حين تعمل غرفة الوزارة المركزية حتى العاشرة مساء، ونحن على تواصل دائم، مع جميع الغرف، وجاهزون للرد على أى ملاحظة تقدمها أى جهة، لكن المشكلة التى تواجهنا أن كل فرد يريد أن ينجز أوراقه وفقا لمتطلباته هو، حتى لو كان ذلك بالمخالفة للقانون، وهو أمر لا نستطيع تحقيقه، فمثلا لا يمكننا السماح بتوفيق أوضاع عضو مسجل فى نقابتين فى نفس الوقت.

■ ما آخر المستجدات بشأن تسجيل العمالة غير المنتظمة فى مصر؟

- وزارة القوى العاملة ومديرياتها تحاول دائما تقديم الخدمات والمساعدات لهذا النوع من العمالة، حتى قبل إطلاق مبادرة الرئيس السيسى لتسجيلهم، لذا فهذه المبادرة جاءت لنا باعتبارها فرصة ذهبية، لحصر العمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات لهم، حتى يتسنى لنا تقديم خدمات رعاية متكاملة لهم.

ومنذ إطلاق الحملة لتسجيل هذه العمالة فى مارس الماضى، وخلال شهر واحد، أصبحت الأعداد المسجلة لدينا تتخطى ٢ مليون عامل، وهذا العدد هو البداية فقط، وسيسمح لنا بإعداد تصنيف جغرافى للعمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظات، ثم تصنيفهم مهنيا، قبل أن نبدأ سلسلة من الإجراءات واللقاءات مع الوزارات والجهات المعنية، مثل وزارات التضامن والتنمية المحلية والصحة، لوضع الآليات المناسبة لرعايتهم صحيا واجتماعيا.

■ متى ينتهى هذا الحصر فى تقديرك؟

- أتوقع أن ننتهى من حصر كل العمالة غير المنتظمة فى الدولة بنهاية هذا العام، ويساعدنا على ذلك أن الوزارة -كما قلت- كانت تملك معلومات عن هذه الفئة من قبل، من خلال الإدارة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، التى تغطى جميع المحافظات، وتعمل على توفير نوع من الرعاية للعمال، وكانت تقدم لهم منحا فى المناسبات، مثل الأعياد ورمضان، والمولد النبوى، والزواج والإنجاب، وتقريبا كان كل عامل يحصل سنويا على مبلغ إجمالى يصل إلى ٨٠٠ جنيه.

■ على ذكر الحديث عن العمالة.. ما آخر المستجدات فى قضية العمالة المصرية بليبيا؟

- تحدثنا مع الجانب الليبى ٣ مرات فى هذا الأمر، وخلال مؤتمر العمل العربى الأخير، الذى عقد بالقاهرة، كرر وزير العمل الليبى ورئيس اتحاد العمال بها، طلب توفير مزيد من العمالة والشركات المصرية من أجل المساهمة فى إعمار ليبيا، ونحن أكدنا أن تصدير العمالة يحتاج إلى توافر الاطمئنان عليهم من الناحية الأمنية، فأجابونا أن هناك مناطق آمنة تماما، يمكن للمصريين العمل بها، فطلبنا منهم قائمة بهذه المناطق، مع تحديد التخصصات المطلوبة لتوفيرها، على أن نبدأ بعد ذلك التنسيق مع وزارة الخارجية، والجهات الأمنية، للتأكد من توافر الأمن بهذه المناطق، حتى يمكننا إرسال العمالة إليها.

■ متى سيبدأ صرف المعاشات التعاقدية للعمال المصريين بالعراق؟

- المبلغ الذى تم حصره لتلك العمالة حتى الآن هو مليون و١٥٠ ألف جنيه، وأخذنا وعدا بأن تصل هذه المبالغ خلال أيام، ومن المقرر أن يتم صرفها فور وصولها.

■ هل لدى الوزارة خطة معينة لتصدير العمالة المصرية إلى الخارج؟

- معظم دول العالم تمر حاليا بمشكلة اقتصادية، لذا أصبحت أكثر الدول وتضع عدة شروط، قبل أن تسمح باستقبال عمالة جديدة، كما تميل لتقليل العمالة الموجودة لديها، لذا فإن تصدير العمالة يحتاج إلى وجود عمال مدربين على مستوى عال، وهو ما نخطط له حاليا، فى إطار توجهنا لدول أوروبا وإفريقيا، وبحث أسواق العمل بها، لتأهيل العمال وتدريبهم بما يتوافق مع توجهاتها، واحتياجات أسواقها، أما بالنسبة للدول العربية، فلا تزال بحاجة إلى العامل المصرى، وهناك طلب عليه.

■ سمعنا عن وجود خطط للربط الإلكترونى بين الوزارة وبعض الدول العربية بشأن توفير العمالة المطلوبة لأسواقها.. فإلى أين وصل ذلك؟

- نعمل على هذا منذ عدة سنوات، والهدف منه هو التواصل المباشر بين وزارة القوى العاملة بمصر، والجهات التى تحتاج إلى العمالة فى الدول المحيطة، لتوفير العمال وفقا للأعداد المطلوبة ونوعية الوظائف التى تحتاجها، على أن نوافيها ببيانات العمال المتاحين والمسجلين فى قواعد البيانات لدينا. ولدينا بالفعل ربط إلكترونى قائم منذ عدة سنوات مع الأردن، وبدأنا الربط التجريبى مع الكويت، خلال الفترة الماضية، كما طلبنا أثناء مؤتمر العمل العربى الأخير استكمال الربط الإلكترونى مع بعض الدول الأخرى، مثل السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، وحين الانتهاء من ذلك، سنبدأ فى توسيع دائرة الربط مع دول أخرى.

■ تتكرر الشكاوى بشأن شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.. فما دور الوزارة فى التصدى لهذه الظاهرة؟

- هناك رقابة كاملة على الشركات المسجلة، لكنى أناشد أى مواطن يحصل على عقد عمل من خلال هذه المكاتب أو الشركات أو الأفراد، التوجه لمراجعته فورا لدى وزارة القوى العاملة، من أجل التأكد من جديتها، وعدم وجود استغلال أو تزييف بها، وأؤكد أن هذه المراجعة تتم بشكل مجانى.

■ كيف ستعالجون ذلك لتحقيق المستهدف من هذه النشرات؟

- حتى نتمكن من معالجة هذا العيب، علينا أن نعقد ملتقيات للتوظيف، وهو ما نسعى إليه خلال الفترة المقبلة، كما يجب أن نستغل الإعلام لتحقيق ذلك، وزيادة حجم الاستفادة من هذه النشرات، ونعمل حاليا على إعداد برنامج ربط مع الشركات التى تحتاج للعمالة، بما يمكن أى جهة تحتاج لعمال من الدخول لمواقع الوزارة، ونشر شروطها والتخصصات المطلوبة وعدد العمال الذين تحتاجهم.

وفى حال حققنا ذلك، سنوفر على الوزارة مهمة إرسال مفتش مخصوص لكل صاحب عمل، لمعرفة حجم العمالة والتخصصات التى يحتاجها، وسنتمكن حينها من تكوين قاعدة معلومات كاملة عن الاحتياجات المطلوبة فى سوق العمل، وأعداد الراغبين فى الالتحاق بها، ما يسمح بترشيح الشباب، وساعتها أتوقع أن تحقق هذه النشرات نجاحا كبيرا، وتسهم فى حل مشكلة البطالة عند الشباب.

■ ما خطتكم تجاه دعم ذوى الإعاقة؟

- نعمل حاليا فى مجال تدريب ذوى القدرات الخاصة فى ٧ محافظات قررنا أن نبدأ بها تدريب هذه الفئة على بعض الحرف والمهن وريادة الأعمال، كما سنعمل كوسيط بينهم وجهاز تنمية المشروعات، لتنفيذ بعض مشروعاتهم الصغيرة.

■ متى يتم تفعيل دور المجلس القومى للأجور؟

- المجلس القومى للأجور سيبدأ تفعيله بعد صدور قانون العمل الجديد، الذى يناقشه البرلمان حاليا.

■ ما آخر جهود الوزارة فى إدارة صندوق إعانات الطوارئ؟

- الصندوق لعب دورا بارزا فى السنوات الماضية، بعدما تولى إعانة المنشآت المتعثرة نظرا للظروف الأمنية والاقتصادية التى مرت بها البلاد، لذا أمر رئيس الجمهورية فى عيد العمال الماضى بدعمه بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه، ووظفنا هذه المبالغ فى مساعدة بعض الشركات المحتاجة، فى هذا الوقت.

وبعد مايو ٢٠١٧، ونظرا لحالة الاستقرار الأمنى التى حققتها الدولة بجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية، تراجعت أعداد المنشآت المتعثرة، وتراجعت معها طلبات الإعانة من الصندوق، حتى إننا لم نستطع أن ننفق كل المبالغ التى خصصها الرئيس.

■ ما آخر تطورات أزمة المتظاهرين الذين اتهموا الوزارة بعدم الشفافية فى مسابقة اختيار المستشارين العماليين بالخارج؟

- الأمر الآن أصبح فى أيدى الرقابة الإدارية، وهى تنظر فيه حاليا، والأزمة تتعلق باعتراض البعض على نتائج اختبارات اختيار الملحقين العماليين فى سفاراتنا بالخارج، التى عقدت تحت إشراف لجنة تضم ممثلا عن وزارة الخارجية، وآخر عن العدل، وبعض ممثلى الجامعات المصرية، فى تخصصات الحاسب الآلى واللغة والسلوك، للتأكد من قدرة الناجحين على القيام بالمهام المطلوبة منهم، وأعتقد أن العملية تمت بوضوح وشفافية.

وأحب أن أؤكد أن هناك وظيفتين ستجرى إعادة الاختبارات لشغلهما، نظرا لعدم قدرة أى من الممتحنين على اجتياز الاختبار فيهما.

أما عن عقد الاختبارات فى توقيت مبكر، فيرجع إلى أن تعيين بعض الأشخاص فى مناصب خارج مصر يحتاج إلى موافقات من بعض الجهات، ما يتطلب وقتا كبيرا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الناجحين فى الاختبارات يجب أن يمروا بدورة تدريبية فى وزارة الخارجية لتدريبهم على العمل فى الجهات الدبلوماسية.

■ كيف تنظر إلى قرار زيادة رواتب الوزراء الذى أصدره البرلمان مؤخرا؟

- القرار جاء بأمر من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، وتمت مناقشته والموافقة عليه خلال جلسات المجلس، وهى بالطبع لها مسببات، ولكنى فى حل أن أتحدث عنها.

ما نصيب الشباب من نشرات التوظيف الشهرية التى تعلن عنها الوزارة؟

- هذه النشرة الشهرية تتضمن مجموعة من الوظائف، التى تأتى للوزارة عن طريق إدارات التشغيل فى الوزارات والمديريات المختلفة، ورغم كونها شيئا إيجابيا، إلا أننى أرى أن الأمر لم يصل بعد للمرحلة التى نستطيع خلالها التأكيد على وجود إقبال كبير عليها، مع حساب نسبة إقبال الشباب تحديدا، فالمشكلة أن الشباب لا يعلم بإمكانية دخول موقع الوزارة، والبحث عن وظيفة ملائمة من بين هذه النشرات.

