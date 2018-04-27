وزير الخارجية الأمريكي يحذر تركيا من شراء صواريخ «إس 400» الروسية

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، من جدية المخاوف الأمريكية خلال اجتماع مع نظيره التركي في بروكسل بشأن قرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ أرض-جو روسية من طراز إس-400 التي لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي.



وقال مسئول أمريكي كبير عقب اجتماع بين بومبيو ووزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو على هامش اجتماع وزراء خارجية الحلف: "سلط الوزير الضوء على جدية المخاوف الأمريكية إذا مضوا قدما".



وأضاف: "طلب من تشاووش أوغلو أن يدرس عن كثب أنظمة حلف شمال الأطلسى القابلة للتوافق".



وبعد ساعات من تأكيد تعيينه وزيرا للخارجية فى إدارة الرئيس دونالد ترامب توجه بومبيو إلى بروكسل للمشاركة فى اجتماعات الحلف التى ركزت على سياسات روسيا العدائية وسبل تعزيز الحلف.



وخلال الاجتماع طرح بومبيو، أيضا، المخاوف بشأن اعتقال القس أندرو برانسون المسجون منذ ديسمبر 2016 وأمريكيين آخرين تحتجزهم تركيا.