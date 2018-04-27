«تضامن الجيزة» تنظم قافلة مساعدات لمركز الواحات لمحاربة التصحر

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة قافلة مساعدات بمركز ومدينة الواحات البحرية، بحضور مجدى حسن، مدير المديرية، ضمن أعمال لجان التصحر والجفاف، التى تنفذها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لتقديم المساعدات.



وتم تقديم مساعدات نقدية بعدد من القرى مثل: الباويطى ومنديشا والزبو والحيز والحارة والقصر، وبلغت قيمة المساعدات حوالى 850 ألف جنيه.



وشاركت مؤسسة التكافل الاجتماعي بالجيزة بمساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالواحات البحرية وقراها بمبلغ 30 ألف جنيه.



وتفقد مدير المديرية المبنى الجديد الذي يتم تشييده بالواحات ليكون مقر إدارة التضامن الاجتماعى هناك.