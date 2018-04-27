​ تاريخ جديد يبدأ الآن!

علامة التعجب من عندى، أما العبارة، فكتبها «كيم جونج أون»، زعيم كوريا الشمالية، فى سجل الزوار داخل بيت السلام فى الجزء الجنوبى من المنطقة منزوعة السلاح التى تفصل شبه الجزيرة الكورية، قبيل انعقاد اللقاء الثالث من نوعه بين رئيسى الكوريتين، منذ نهاية الحرب الكورية سنة ١٩٥٣ التى لا تزال توصف بـ«الأولى»، مع أن ٦٥ سنة مرت، دون أن تحدث الحرب الثانية، ودون تحديد الطرف الذى خرج من «الأولى» منتصرًا!.

من المفترض أن يبحث الزعيمان مسألة توقيع اتفاق سلام يضع حدًا رسميا للحرب الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣) التى انتهت بهدنة. إضافة إلى استئناف اجتماعات لم شمل العائلات التى فرقتها الحرب. ومن المفترض أيضًا أن يسعى «مون جيه إن»، رئيس كوريا الجنوبية، لإقناع «كيم جونج أون»، بالتخلى عن أسلحته النووية. لكن قبل أن تدخل برجلك اليمين أو الشمال، نشير فى البداية إلى أن شبه الجزيرة الكورية كانت جزءًا من الإمبراطورية اليابانية، ونجح الاتحاد السوفيتى فى إنهاء الاحتلال اليابانى لكوريا حتى حد خط العرض ٣٨، الذى صار هو الخط الفاصل بين الكوريتين، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية مع روسيا، على تقسيم شبه الجزيرة الكورية، ليحتل السوفييت المنطقة الواقعة شمالى هذا الخط، ويحتل الأمريكيون المنطقة الجنوبية. وسنة ١٩٤٨ استقلت الدولتان شكلًا، لكن ظل الشمال تحت سيطرة السوفييت، واستمر خضوع الجنوب للسيطرة الأمريكية.

عندما عبر «كيم» الخط الفاصل، سيرًا على الأقدام، أصبح أول زعيم كورى شمالى يضع قدمه فى الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية التى بلغ عدد ضحاياها أكثر من ٥ ملايين، معظمهم من مدنيى الكوريتين، بينما كان عدد الضحايا من العسكريين الأمريكيين نحو ٤٠ ألف قتيل ومائة ألف مصاب. وفى يوليو ١٩٥٣ انتهى القتال، دون أن يتم الاتفاق على وقف الحرب، بل قام المتحاربون بالتوقيع على هدنة، سمحت للأسرى الكوريين الشماليين والصينيين بالعودة إلى بلادهم، وعلى تحديد «منطقة منزوعة السلاح»، عرضها نحو ميلين، هى التى انعقدت فيها القمة بين رئيسى الشمال والجنوب.

الحرب الكورية التى بدأت فى يونيو ١٩٥٠ كانت أول عمل عسكرى خلال فترة الحرب الباردة، وفيها عبر جيش الشمال، مدعومًا من السوفييت، خط عرض ٣٨، أى تخطى الحدود مع الجنوب، فى محاوله لاحتلاله والسيطرة على شبه الجزيرة كلها. وبفرار الجيش الجنوبى، تدخلت الولايات المتحدة، فى الحرب، بزعم أن الصراع كان بين الشرق والغرب وبين الخير والشر. وأمام القوات الأمريكية، انسحب جنود الشمال إلى حدودهم، ثم إلى الحدود مع الصين. وبتدخل الأخيرة فى الحرب، إلى جانب بيونج يانج، انقلبت موازين القوى، واضطرت القوات الأمريكية إلى الانسحاب جنوب خط ٣٨، ولم تجد واشنطن أمامها غير التفاوض، الذى انتهى بالنتيجة سابقة الذكر.

غير تلك النتيجة، قدمت الحرب الكورية تفسيرًا عمليًا لمبدأ توازن القوى بين الدول العظمى وأثبت أن أى حرب بينها لا يمكن حسمها لصالح أى منها. وبتعليق الصراع أو بوقوفه فى منطقة اللاسلم واللاحرب، صار صعود التوترات بين الكوريتين وهبوطها مؤشرًا لطبيعة العلاقات بين تلك الدول أو تلك القوى. وعليه كان غريبًا وعجيبًا أن تفاجئ واشنطن العالم كله وتعلن الشهر الماضى موافقتها على عقد أول قمة بين ترامب وكيم قبل نهاية مايو. وبعد صمت مريب، تحدث زعيم كوريا الشمالية عن ذلك اللقاء، فى ١٠ أبريل، خلال اجتماع للحزب الحاكم فى بيونج يانج. وتسارعت الأحداث بشكل مذهل بإعلان حزب العمال الكورى الشمالى أنه تبنى قرارًا أصدره «كيم» بجعل الاقتصاد أولوية فى البلاد وتعليق التجارب الصاروخية. وذكر أن الزعيم الكورى تعهد أيضًا بعدم استخدام أو تطوير أسلحة نووية إلا لو تعرض لتهديد نووى.

السؤال الآن: هل إعلان بيونج يانج إيقاف التجارب النووية، يعنى أن هناك خطوات فعلية أو جدية نحو تخليها عن البرنامج النووى؟!.

الثابت هو أنه لا تزال هناك تساؤلات بشأن الطريقة التى تفسر بها كوريا الشمالية نزع السلاح النووى. والأرجح هو أن تكون تصريحات الزعيم الكورى الشمالى مجرد عودة إلى تكتيك قديم، اعتاد سابقاه، أبوه وجدّه، أن يربكا به الولايات المتحدة، بطرح مبادرات لا تنتهى إلى شىء. وهو ما تكرر خلال كل المحادثات السابقة، منذ اتفاق ١٩٩٤ الذى انهار باكتشاف الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية تقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل سرى، وليس انتهاء باتفاق ٢٠٠٥ الذى انهار بسبب نزاع حول كيفية التأكد من توقف بيونج يانج عن تطوير برنامجها النووى.

ما قد يجعلك لا تنتظر أن تستبشر خيرًا، هو أن الخارجية الأمريكية فى تقريرها السنوى عن وضع حقوق الإنسان فى العالم، سنة ٢٠١٧، اتهمت كوريا الشمالية بارتكاب «انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان». وعليه، على التقرير، ردت بيونج يانج بأن وصفت الولايات المتحدة بأنها «بؤرة» لانتهاكات حقوق الإنسان، وأكدت أن الهدف الحقيقى للولايات المتحدة هو تفكيك البلاد التى لا تطيعها واختلاق ذرائع لممارسة ضغوط، وتعديات سياسية وعسكرية واقتصادية».

أما ما قد يقلب ما سبق كله إلى نكتة أو سلسلة من النكات، فهو أن بيونج يانج، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، مساء الثلاثاء الماضى، سخرت من قيام واشنطن بتنصيب نفسها «قاضيًا لحقوق الإنسان»، ووصفت ذلك بأنه يُشبه مطالبة لص باعتقال لص آخر!.

