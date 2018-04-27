ضبط عاطل متلبسًا بسرقة مهمات مصلحية بمحطة الإسكندرية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة الإسكندرية، من ضبط "ك.ف.ص" 21 سنة، عاطل، متلبسا بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد عبارة عن ( 12 قطعة ألوميتال) من حوش محطة سكة حديد الإسكندرية.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة، وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة العطارين لقيده وعرضه على النيابة.

