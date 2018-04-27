القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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الجمعة 27/أبريل/2018 - 07:24 م

ضبط نشال محطة مترو «مار جرجس» وبحوزته مخدرات

ضبط نشال محطة مترو
متابعات
dostor.org/2146654

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة سادس مترو الأنفاق، من ضبط عاطل متلبسا بسرقة ربة منزل أثناء تواجدهما بمحطة مارى جرجس لمترو الأنفاق.

وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافتين الأولى بداخلها كمية من نبات عشبى جاف أخضر اللون يشبه نبات "الإستوركس" المخدر وزنت 5 جرامات، واللفافة الثانية بداخلها قطعة من مادة داكنة اللون تشبه مادة الحشيش المخدر وزنت 5 جرامات، وبمواجهته اعترف بارتكابه لواقعة السرقة وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

تلقى اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بلاغا يفيد بضبط "ج. ن. ش"، 25 سنة عاطل، متلبسا بسرقة هاتف محمول من " ر. ا.ع أحمد"، 21 سنة، ربة منزل، فأمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر المحضر اللازم قسم شرطة سادس مترو الأنفاق، وأرسل المتهم والمضبوطات لقسم شرطة مصر القديمة لقيده وعرضه على النيابة.

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