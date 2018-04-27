سيدة الإليزيه.. بريجيت ماكرون: أعيش على طبيعتى.. ولا أعتبر نفسى زوجة رئيس

«من الصعب العثور على السلام والهدوء وأنت من أرباب الإليزيه».. هكذا صورت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، شكل الحياة التى تعيشها، باعتبارها السيدة الأولى لفرنسا، وزوجة أصغر رئيس فرنسى، وتكبر زوجها بـ٢٥ عامًا.

تذكر «بريجيت»، فى تصريحات للإذاعة الفرنسية على خلفية زيارتها الأخيرة رفقة زوجها لواشنطن، أنها لا تجد الوقت من أجل الشعور بالسكينة والاطمئنان، مشيرة إلى أن الحياة فى «الإليزيه»، مليئة بالمصورين الذين لا يتركون فرصة، لمن يعيشون داخله، من أجل الاستجمام والاستراحة، حيث يلتقطون الصور فى أى وقت دون مراعاة للخصوصية.

هالة أمين

تقول «بريجيت»: «أينما كنت، هناك دائمًا شخص يقوم بالتقاط صورتك، لا يوجد وقت يمكنك فيه أن تكون هادئًا تمامًا، هذا هو الجانب الأكثر تعقيدًا».

وتتحدث السيدة الأولى عن علاقتها الرومانسية مع ماكرون: قائلة: «يتسرب إلىّ شعور دائم، أن كل كلمة وحوار يحدث بيننا، مرصود إعلاميًا، كما أن الذين يتصورون أننا نفتعل علاقاتنا من أجل الشو الإعلامى، خاطئون، وهذا الأمر يتردد دائمًا منذ تم الإعلان عن قصة حبنا». وتضيف: «من الداخل، أشعر أننى زوجة إيمانويل ماكرون، ولست زوجة الرئيس، لا أشعر أننى سيدة أولى، أنا أعيش حياة عادية، أقابل أشخاصًا أعرفهم منذ سنوات، ولم أتغير، سواء فى طريقة تفكيرى أو فى الطريقة التى أعيش بها».

وفيما يتعلق بما يجب القيام به أثناء الزيارات الرسمية، تقول: «هناك ملصق صغير على الأرض، لذا أقف حيث يطلب منى الوقوف».

ووفقًا للإذاعة، فإنه بعد انتخاب إيمانويل ماكرون، تولت «بريجيت» مهمة رسمية بتمويل من ميزانية الرئاسة، لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم القادرين على التعليم، وأطفال الشوارع، وقضايا المرأة، والصحة، والمساواة بين الجنسين.

وتقول «بريجيت» عن مسئولياتها: «إنها ليست مهمة سهلة، لقد تمكنت من الهرب فى مناسبات عديدة، لكى لا أشعر أننى سيدة أولى أو زوجة الرئيس، حيث يتحتم علىّ القيام بأشياء خارج البرنامج الرسمى، وأحرص دائمًا على أن أتغيب أو أهرب لوقت قليل، حيث أمارس طباعى الفطرية».

وتكشف «بريجيت»، عن أنها أمضت يومها الأخير فى واشنطن، وهى تستمتع بالطعام الإيطالى مع الأصدقاء فى منطقة جورج تاون، وتضيف أنها بعد العشاء الرسمى، قررت أن تعامل نفسها وأصدقاءها بشكل طبيعى، وأن تتناول بعض الطعام الإيطالى الحقيقى فى واشنطن، وقد خرجت لتناول طعام الغداء مع الأصدقاء فى منطقة جورج تاون، فى مطعم «إيل كانال» الذى يشتهر باستضافة نجوم السينما، وكبار الشخصيات الدولية.

وجلست «بريجيت» مع ضيوفها على الطاولة المركزية فى غرفة الطعام الرئيسية بالمطعم، ولم تطلب أى معاملة خاصة، وأصرت على تناول الطعام، على أنها واحدة من العامة، كما جلبت معها الحد الأدنى فقط من الأمن.

ووصفت الصحف العالمية «بريجيت»، بأنها على الرغم من عظمتها ومكانتها، كسيدة أولى لواحدة من أكثر الديمقراطيات تكاملًا فى العالم، لم تُظهر أى مظهر من مظاهر المغالاة أو البذخ، وتجلت شخصيتها الواضحة، عندما وقفت لتوديع الجميع فى غرفة الطعام بالمطعم، والتقطت معهم عدة صور، والتقطت أيضًا الصور مع من طلب منها، وفى طريقها للخروج من إيل كانال، قالت «بريجيت»: «وداعًا» لجميع من فى المطعم، ودخلت السيارة الليموزين السوداء التى كانت تنتظرها.

وعن لقائها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، تقول «بريجيت» «ماكرون يبلغ من العمر ٤٠ عامًا، وأنا أبلغ من العمر ٦٥ عامًا، دائمًا يرى الناس أنه أمر غير عادى، وأن بيننا نفس الفجوة المماثلة لتلك التى بين دونالد وميلانيا، ولكن ذلك غير صحيح».

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن زيارة «بريجيت» وماكرون للبيت الأبيض، سلطت الضوء بشكل أكبر على معاناة ميلانيا زوجة ترامب، حيث لا يهتم زوجها بأن يُقبّل يدها أو حتى يمسكها أمام العالم، وحتى ميلانيا تريد أن تظهر بمظهر السيدة الأولى على عكس «بريجيت»، فهى تريد أن تكون على طبيعتها، فيما ترى الجارديان أن «بريجيت» تمثل صورة مثالية للسيدة الأولى، وأن هذه الصورة تعزز الأفكار حول الأنوثة، وتتجاوز أزمات السياسة.

