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الجمعة 27/أبريل/2018 - 07:22 م

«صحة النواب» ترصد مخالفات جسيمة في مستشفى غارب بالبحر الأحمر

محمد العماري
محمد العماري
محمد جعفر
dostor.org/2146652

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، ورئيس الوفد البرلماني الذي يزور حاليًا محافظة البحر الأحمر؛ لتفقد أوضاع المستشفيات بها، إنَّ الوفد التقى المحافظ، اليوم الجمعة، لمناقشة عدد من المخالفات التي رصدتها اللجنة خلال الزيارة ومتابعة خطته لتحسين الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف «العماري»، لـ«الدستور»، أن اللجنة تفقدت عددًا من المستشفيات، منها غارب المركزي، كما تفقد المستشفى الجديد الذي يجرى تنفيذه حاليًا، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة استمعت إلى عرض من المسئولين عن تجهيزات المستشفى الجديد، والإنشاءات التي يجرى تنفيذها حاليًا.

وكشف أنَّ اللجنة رصدت عدة مخالفات في الزيادة سيتم إعداد تقرير بشأنها فور عودة اللجنة، الأحد المقبل، موضحًا أن المخالفات تمثلت في نقص أدوية وتخصصات طبية في مستشفى غارب القديم، معلقًا: «لم يكن هناك أي أدوية موجودة في الصيدليات الخارجية، كما أن المرضى أكدوا عدم انتظام عمليات النظافة، وأن الإدارة حاولت تنظيف المستشفى قبل زيارة اللجنة».

ونوه بأن الوفد تفقد أيضًا مدينة الغردقة والمستشفيات الموجودة بها، وطالب بضرورة زيادة الخدمات المقدمة وانتظامها في ظل إمكانية وجود حالات من السياح.

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