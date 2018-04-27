أميرة ملش: كيف تدعو إلى الله بالموسيقى؟

فى باريس، خاصة فى عطلة نهاية الأسبوع، تنتشر الفرق الموسيقية تعزف فى الشوارع وكذلك الفرق التى تعرض رقصاتها وحركاتها البهلوانية، وبالطبع تجلب عددا كبيرا من الناس حولها، وفى عطلة الويك إند رأيت جمعا هائلا من الناس يلتف حول إحدى هذه الفرق بالقرب من نافورة سان ميشيل، ولأن عزفهم كان رائعا، ذهبت أنا أيضا لأقف بين الناس وأستمع لهم، وكما تجرى العادة بعد انتهاء وصلة العزف يذهب الناس إليهم ليضعوا نقودا فى صندوق يخصصونه لذلك، وأحيانا كثيرة يكون مكان وضع النقود هو غطاء أو صندوق إحدى الآلات الموسيقية وغالبا يكون لآلة الكمان، أو يذهب أحد أعضاء الفرقة بالصندوق المفتوح ليضع الواقفون النقود فيه تحية للفرقة.

هذه المرة الأمر كان مختلفا.. فبعد أن أنهت هذه الفرق عزفها أسرعوا فى غلق صنادق الآلات ولم يتسن للناس أن يضعوا لهم نقودا، ولكنهم استمروا بالعزف وهم يغادرون المكان وأثناء سيرهم للانتقال لمكان آخر، وهو ما جذب الناس وجعلهم يمشون فى ركابهم، للاستماع للعزف وهم لا يعرفون إلى أين تقودهم الفرقة الموسيقية، إلى أن وصلوا إلى باب كنيسة ليست كبيرة مثل كنائس كثيرة فى باريس، ولكنها عتيقة ويرجع تاريخ إنشائها إلى مائتى عام تقريبا، ثم دخلوا الكنيسة ودخلت الجموع وراءهم، وبالطبع دخلت معهم لتكون المفاجأة.

فقد قادوا الناس للدخول إلى الكنيسة والصلاة فيها، وكانت الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث السهر والرقص والشراب والطعام، فى جميع ربوع الأحياء الباريسية، كما هى العادة فى عطلات نهاية الأسبوع، ولكن فى الكنيسة كان الوضع مختلفا تماما، حيث وقف الكاهن الشاب يتلو آيات من الإنجيل وأقام صلاة جماعية والدعاء لله بالمغفرة وقبول صلاتهم، فقد خطفت الفرقة الموسيقية بالفعل الناس من ليلتهم الساهرة ودخلوا بهم وهم فى تمام الرضا والطمأنينة، وكأنه سحر إلى ساحة الكنيسة العتيقة للصلاة فى منتصف الليل، دون ترهيب أو خطبة، أو سلاح يجبرهم على الصلاة، وفى لحظة كانت الكنيسة تمتلئ عن آخرها بالشباب، حيث كانت الغالبية العظمى للشباب، لأنهم هم الساهرون حتى الصباح لقضاء ليلة العطلة الأسبوعية، ورغم أن الباب لم يكن موصدا، أى من يريد الخروج فليخرج فى حرية وهدوء تام، إلا أن أحدا لم يتحرك من مكانه وانصاعوا تماما للصلاة والدعاء والجو الروحانى، مبتعدين بإرادتهم عن الصخب الدائر فى الخارج، حيث إن مكان الكنيسة يقع فى منطقة سياحية تعج بالمطاعم والحانات وأماكن السهر حتى الصباح، بصراحة كنت فى حالة ذهول مما حدث، من الفكرة نفسها، فرقة تعزف ألحانا رائعة فى الشارع مثل باقى الفرق التى تفعل ذلك، وعندما يندمج الناس معهم يأخذونهم للصلاة فى الكنيسة، وعندما يكتشف الناس أنهم يقودونهم للكنيسة لا يرحلون، بل يبقون للصلاة تاركين ليلة الويك إند المقدسة عندهم، والتى ينتظرونها من أسبوع لأسبوع، لأنها فرصتهم للخروج والتنزه والسهر حتى الصباح، وتذكرت وقتها ما يفعله داعش والإخوان وغيرهم من الجماعات الدينية المتطرفة، التى تجبر الناس وتعاقبهم وتذبحهم باسم الدين.

كما أنهم يدركون أهمية وسحر الموسيقى والغناء، ويدركون أيضا عشق الفرنسيين لهما، ما جعلهم يدخلون الكنيسة، بالموسيقى والغناء استطاعوا جذب الشباب من مختلف الأعمار وبعض كبار السن أيضا، من ساحة الصخب والضحكات والرقص وشرب الكحوليات إلى ساحة الصلاة والدعاء لله والخشوع والسكينة حتى الصباح، وسمعتنى أردد فى نفسى (يا ليت قومى يعلمون).

فى شارع ريڤولى بالحى السادس، وهو حى سان جيرمان فى قلب باريس، رأيت كشكا صغيرا يحتوى على صور فوتوغرافية لليلى مراد وداليدا، ونجيب الريحانى، ورشدى أباظة، والزعيم جمال عبدالناصر، والسادات، والرئيس السيسى، والشيخ الشعراوى، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وصور أخرى لنجوم السينما العالمية الراحلين مثل مارلين مونرو.. ولوحات أخرى مدون عليها آيات قرآنية وأدعية، ولكن لفت نظرى لوحة قديمة عريضة مقسمة إلى جزءين، الجزء اليمين مكتوب عليه بالعربية والفرنسية (البائع نقدا) وصورة لرجل يجلس مبتسما ميسور الحال ويرتدى ملابس فاخرة، والجزء الشمال مكتوب عليه (البائع بالدين) مع صورة لرجل يجلس مهموما شاردا ويرتدى ملابس فقيرة وممزقة بعض الشىء. توقفت أمام الكشك متفرجة فى ذهول والذى كان يحوى أيضا مجموعة من الكاميرات الفوتوغرافية القديمة، ثم تنبهت إلى أن الرجل الجالس أمامه يراقبنى وبيتسم، وأدركت فورا أنه مصرى، سألته عن اسمه فقال (حسن قمصان) ويعيش فى باريس منذ ثمانينيات القرن الماضى، وأضاف أنه قاهرى من منطقة الظاهر، وعندما جاء إلى باريس عمل مثل معظم المصريين فى أحد المطاعم ثم أدرك أنها مهنة لا تصلح له، وأنه استدعى هوايته القديمة وهى اقتناء الصور القديمة، وبدأ يحصل على صور نجوم السينما القدامى ويبيعها فى باريس على الرصيف، ويقول عم حسن: بعد فترة قصيرة اكتشفت أنها ستكون مهنتى فى الغربة، وربحت منها كثيرا إلى أن استطعت تأجير هذا الكشك، وعندما سألته عن صور المصريين عنده سواء للفنانين أو الزعماء أو الشيوخ، فقال هى تباع كثيرا للمصريين والعرب والفرنسيين، خاصة صور الفنانين المصريين ذوى الأصل اليهودى، فإن اليهود هنا يتهافتون عليها، مثل ليلى مراد، منير مراد، راقية إبراهيم، كما أن صور عمر الشريف يحرص العرب والفرنسيون والأوروبيون بشكل عام على شرائها دائما، وأشار إلى العمارة التى يوجد الكشك الخاص به أمامها، وقال «هذه العمارة بالكامل يسكنها يهود مصريون، وتربطنى بهم علاقات ود، ويحبون مصر جدا ويحرصون على زياتها فى الإجازات كسياح، ويزورون مقابر عائلاتهم المدفونين فى مصر».

وأضاف أن من بين كل الزعماء والرؤساء والملوك المصريين، فإن أكثر صور تباع عنده هى صور الزعيم جمال عبدالناصر، والرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال «المصريون والعرب المقيمون هنا يشترونها من عندى دائما، ويحرص المصريون أيضا على اقتناء صور الشيخ الشعراوى والشيخ عبدالباسط عبدالصمد وكذلك النقشبندى».

وعندما وصل الحديث إلى صور المشايخ سألته: ألا يزعجك أحد بسبب صور الشيوخ المسلمين والآيات القرآنية، خاصة فى الأوقات التى تعرضت لها فرنسا لهجمات شرسة من الإرهاب، خاصة أن اليمين المتطرف كان يفعل ذلك ويهاجم المسلمين؟.

فقال عم حسن قمصان: «أنا مصرى، والغربة علمتنى ألا أخشى غير الرحمن وهو الحافظ والحارس، وده أكل عيشى ورزق أولادى، لو خفت أعيش إزاى أنا وأسرتى»، وأضاف أنه فى هذه الفترة ربنا ستر ولم يتعرض له أحد.. وعن الصورة المدون عليها مقولة البائع بالدين والبائع نقدا أوضح أنها ترجع لتاجر يهودى مصرى كان يعيش فى مصر وبعدها انتقل للعيش والتجارة إلى باريس، وكان يقصد أن البائع نقدا وفى الحال عيشته وأحواله ميسرة وليس عنده أزمات، أما الذى يبيع (شكك) أو بالتقسيط للزبائن، فتكون أحواله متعثرة ويخسر تجارته، وأضاف عم حسن أنه كتب اسمه على الصورة بعد أن اشتراها من ورثة التاجر بعد أن استأذنهم فى ذلك.