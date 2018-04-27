منطقة اليورو تحدد يونيو موعدًا للتوصل إلى اتفاق حول ديون اليونان

حدد وزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الجمعة، مهلة شهرين للتوصل الى اتفاق حول ترتيبات خروج اليونان من برامج المساعدات المالية التي تستفيد منها منذ ثماني سنوات، بما في ذلك إجراءات تخفيض الديون التي ينقسمون بشأنها.



وقال ماريو سينتينو، رئيس مجموعة اليورو، إن اليونان لا تزال تحتاج لإجراء إصلاحات قبل أن تتمكن من الخروج من برنامج الإنقاذ المالي في 20 أغسطس.



وقال سينتينو الذي يشغل أيضا منصب وزير مالية البرتغال: "بناء على مراجعة ناجحة، ستقرر مجموعة اليورو في يونيو بشأن جميع العناصر التي قد تساعد في خروج اليونان من البرنامج بحلول أغسطس".