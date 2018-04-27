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الجمعة 27/أبريل/2018 - 07:06 م

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب لم يتخذ قرارًا بشأن اتفاق إيران النووي

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو
وكالات
dostor.org/2146633

قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن الانسحاب من اتفاق إيران النووي لكن من المستبعد أن يبقى فيه دون تغييرات جوهرية.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي: "لم يتم اتخاذ قرار، الفريق يعمل وأثق في أننا سنجري كثيرا من المحادثات لتحقيق ما أعلنه الرئيس".

وأضاف: "ما لم يتم إجراء إصلاحات ملموسة، وبدون التغلب على عيوب الاتفاق، من المستبعد أن يبقى (ترامب) في ذلك الاتفاق".

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