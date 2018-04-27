«باريس سان جيرمان»: حققنا الكثير من البطولات تحت قيادة إيمري

وجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، برئاسة ناصر الخليفي، الشكر للمدرب الإسباني أوناي إيمري، على قيادته لفريق العاصمة طوال الفترة الماضية.



وأعلن إيمري، اليوم الجمعة، رحيله عن فريق باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.



وقال ناصر الخليفي - في بيان رسمي للنادي اليوم الجمعة: "شغف إيمري الكبير بكرة القدم، وانخراطه في العمل، سمح للنادي بالاستمرار في عملية تثبيت أقدامه، وسط نخبة كرة القدم الفرنسية والدولية".



وتولى إيمري (46 عاما) تدريب (بي إس جي) منذ يونيو 2016، ورغم تتويجه بمعظم البطولات المحلية، عدا الدوري في عام 2017، لكنه أخفق في دوري أبطال أوروبا.



وأشار الخليفي، إلى التزام إيمري تجاه نادي باريس سان جيرمان في كل وقت، وتمنى له النجاح في التحديات القادمة، موضحا أن النادي الباريسي حقق تحت قيادة إيمري الكثير من الأرقام القياسية على المستوى المحلي.