«النقد العربي»: الشمول المالي يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية

أكد مدير عام صندوق النقد العربي، عبدالرحمن الحميدي، أهمية تعزيز الشمول المالي في الدول العربية بسبب حاجتها للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.



وقال عبد الرحمن الحميدي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "اليوم العربي للشمول المالي" المنعقد في بيروت، اليوم الجمعة، إن الشمول المالي يساعد الدول العربية على مواجهة تحديات البطالة والقضاء على الفقر.



وأشار الحميدي، إلى أن معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية يقدر بأكثر من 29%، مقارنة بمستوى يتجاوز الـ12% فقط على مستوى العالم.



ونوه إلى أن الخدمات المالية الرقمية من شأنها أن تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق 11 هدفًا من أصل 17 هدفًا في خطة التنمية المستدامة 2030 التي تعتمدها الأمم المتحدة.



وتابع أن الدراسات الحديثة تظهر، أن تطوير الخدمات الرقمية سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة المشاركين في النظام المالي بنحو 1.6 مليار شخص بنهاية عام 2025.



وأوضح الحميدي، أن صندوق النقد العربي أطلق بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والاقليمية مبادرة إقليمية شاملة للارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية، تهدف رفع مستويات التمويل في جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



من جهتها، ذكرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في لبنان، عناية عزالدين، أن بحوث البنك الدولي الخاصة بالمؤشر العالمي للشمول المالي، كشفت وجود نحو 1.7 مليار بالغ في عام 2017 جميعهم يعيشون في البلدان النامية، لا يملكون حسابات مصرفية، وتمثل النساء نسبة 56%منهم.

