انطلاق احتفالات عيد تحرير سيناء في الطور

تحتفل محافظة جنوب سيناء في التاسعة من مساء اليوم، بالذكرى 36 لتحرير سيناء بمدينة الطور.



يحضر الفعاليات اللواء خالد فودة محافظ الإقليم واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء السابق واللواء حمدي بخيت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واللواء طيار هشام الحلبي واللواء جمال الغمري السكرتير الأسبق لجنوب سيناء واللواء محمود عيسى السكرتير العام لجنوب سيناء واللواء نادر العشري السكرتير العام المساعد لجنوب سيناء وعدد من اقليادات الشعبية والتنفيذية بجنوب سيناء ومشايخ وعواقل البدو وأهالي جنوب سيناء من كافة المدن.



ويحيي الحفل الفنان هاني شاكر والفنانة ريهام عبد الغفور.