القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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08:07 م

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07:54 م

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة
07:33 م

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
محافظات
الجمعة 27/أبريل/2018 - 08:54 م

انطلاق احتفالات عيد تحرير سيناء في الطور

انطلاق احتفالات عيد
زياد القلشى
dostor.org/2146607

تحتفل محافظة جنوب سيناء في التاسعة من مساء اليوم، بالذكرى 36 لتحرير سيناء بمدينة الطور.

يحضر الفعاليات اللواء خالد فودة محافظ الإقليم واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء السابق واللواء حمدي بخيت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واللواء طيار هشام الحلبي واللواء جمال الغمري السكرتير الأسبق لجنوب سيناء واللواء محمود عيسى السكرتير العام لجنوب سيناء واللواء نادر العشري السكرتير العام المساعد لجنوب سيناء وعدد من اقليادات الشعبية والتنفيذية بجنوب سيناء ومشايخ وعواقل البدو وأهالي جنوب سيناء من كافة المدن.

ويحيي الحفل الفنان هاني شاكر والفنانة ريهام عبد الغفور.

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