عطا الله حنا: يجب التصدي للمؤامرات التي تستهدف الحضور المسيحى بالقدس

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدا من أبناء الرعية الأرثوذكسية في مدينة الناصرة الذين وصلوا في زيارة هادفة للتجول في مدينة القدس وزيارة مقدساتها، ثم التوجه إلى مدينة بيت لحم لزيارة كنيسة المهد وعدد من الأديرة الأرثوذكسية.



ودعا «حنا» أبناء الكنيسة إلى التمسك بانتماءهم الروحي وأن يكونوا أبناء حقيقيين محبين لكنيستهم، مؤكدًا أن الكنيسة ليست حجارة صماء، بل كنيسة البشر، وأنه يجب التصدي للمؤامرات التي تستهدف الحضور المسيحي في القدس.