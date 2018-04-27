القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
الكرازة
الجمعة 27/أبريل/2018 - 05:52 م

عطا الله حنا: يجب التصدي للمؤامرات التي تستهدف الحضور المسيحى بالقدس

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
dostor.org/2146574

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدا من أبناء الرعية الأرثوذكسية في مدينة الناصرة الذين وصلوا في زيارة هادفة للتجول في مدينة القدس وزيارة مقدساتها، ثم التوجه إلى مدينة بيت لحم لزيارة كنيسة المهد وعدد من الأديرة الأرثوذكسية.

ودعا «حنا» أبناء الكنيسة إلى التمسك بانتماءهم الروحي وأن يكونوا أبناء حقيقيين محبين لكنيستهم، مؤكدًا أن الكنيسة ليست حجارة صماء، بل كنيسة البشر، وأنه يجب التصدي للمؤامرات التي تستهدف الحضور المسيحي في القدس.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر

منذ أقل من شهرين

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» تخلو من شبهات عدم الدستورية

بالصور.. حاتم جميل يروي تفاصيل الاعتداء على شقيقه في بين السرايات

شاهد.. تامر حبيب فى جلسة تصوير بعدسة «الدستور»

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

نقل طبيب «بن لادن» المشارك في قتله من سجنه إلى موقع مجهول

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

ألبومات الصور

تفاصيل زيارة وزير الأوقاف إلى شرم الشيخ (صور)

بالصور.. حملات مكثفة لإزالة مخالفات بحيرة المنزلة بالدقهلية

بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

شاهد.. تامر حبيب فى جلسة تصوير بعدسة «الدستور»

نجم الساعة

«نيويورك تايمز»: الموساد اغتال «البطش»

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

نقل طبيب «بن لادن» المشارك في قتله من سجنه إلى موقع مجهول

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

كشكول

حصر مدارس الثانوية بـ"الوادي الجديد" لدعمها بالإنترنت

المحرصاوي: مهرجان الفن يؤكد كذب ادعاءات جمود الأزهر الفكري

عميد طب الأزهر بأسيوط: مؤتمر الكبد الثامن ملتقى لمواكبة التطور العالمي

"سلمان" يشيد بمؤتمر الجهاز الهضمي والكبد بطب الأزهر بأسيوط

أمن أزهر مطروح يعلن الانتهاء من خطة تأمين امتحانات نهاية العام

الأمصار

ترامب: سأناقش الملف النووي الإيراني مع ميركل

الكونجرس: لا دليل على تخابر «ترامب» مع روسيا

الشرطة العراقية تقتل إرهابيا وتصيب آخرين في "صلاح الدين"

ترامب: سألتقي زعيم كوريا الشمالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة

ثلاثة شهداء ومئات الجرحى في جمعة الشباب الثائر

منوعات

وفاة 13 ألف فرنسي بسبب الإنفلونزا خلال عام

رضيعة تدخل المستشفى بعد استنشاق مخدر الحشيش

«حماية المستهلك» الألمانية توصي بأكل المكسرات بدل الحلويات

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads