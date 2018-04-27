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الجمعة 27/أبريل/2018 - 05:51 م

القبض على أخطر كوادر خلية «كتائب حلوان» الإرهابية

القبض على أخطر كوادر
مريم جبل
dostor.org/2146572

ضبط جهاز الأمن الوطني بالاشتراك مع مباحث القاهرة، أحد أخطر كوادر عناصر خلية "كتائب حلوان" الإرهابية أثناء اختبائه بصحبة آخرين داخل إحدى الشقق بمنطقة حلوان البلد.

وكشفت التحريات عن تردد المتهم الهارب محمد عيد وشهرته صقر 28 عاما، الذي أدرج اسمه ضمن 215 متهما في أمر الإحالة بقضية خلية كتائب حلوان الإرهابية الصادر في 2015 وقيد هاربا، على إحدى الشقق السكنية بمنطقة حلوان البلد.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة قررت حبسه، وتم ترحيله إلى سجن طره.
وكان النيابة قررت في وقت سابق إحالة 215 متهمًا لمحكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان».

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.

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