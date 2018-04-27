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الثقافة
الجمعة 27/أبريل/2018 - 05:45 م

«فى رحاب المحروسة» معرض تشكيلي بالأهرام.. الأحد

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
حسام الضمراني
dostor.org/2146564

يفتتح عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، في السابعة مساء الأحد المقبل، معرض «في رحاب المحروسة» للفنانة حنان النادي، نائب مدير تحرير بقسم الفن التشكيلى بجريدة الأهرام، ببهو المبنى الرئيسي بشارع الجلاء، ويستمر حتى الخميس 3 مايو.

يضم 38 لوحة منها 30 لوحة ألوان مائية وأحبار، تعبر عن لقطات متنوعة من أرجاء المحروسة، وبورتريهات لمجموعة من شهداء الجيش والذين ذكرت أسماؤهم في أغنية "قالوا إيه.. علينا" وهم العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والرائد أحمد الشبراوي، والملازم أحمد محمود حسانين، والملازم أول خالد المغربي، والشهيد علي علي السيد، إضافة إلى 8 لوحات من النحت الورقي والتي نفذت بأوراق كانسون ملونة وتعبر عن بعض الشخصيات المصرية مثل شيخ الغفر والبدوية والفلاحة والنوبي.

«فى رحاب المحروسة» معرض تشكيلي بالأهرام.. الأحد
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