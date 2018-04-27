القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
سياسي
الجمعة 27/أبريل/2018 - 05:41 م

أمين «النواب» يتفقد قاعات المجلس قبيل قمة الجمعية البرلمانية

أحمد سعد الدين،
أحمد سعد الدين،
كريمة أبو زيد
dostor.org/2146561

تفقد المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد نصير نائب الأمين العام والمستشار أحمد المهدي نائب الأمين العام، منذ قليل، القاعة الرئيسية وقاعة 25 يناير، وقاعة مجلس الشورى سابقا، كما تفقدوا حجرات الترجمة الفورية، استعدادا لاستضافة مجلس النواب، غدًا السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة الرابعة عشر للجمعية، لبحث مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية، وذلك علي مدار يومي السبت والأحد المقبلين.

موضوعات متعلقة

«الشورى السعودي» يطالب بتطبيق حد الحرابة على الإرهابيين

«محافظ الجيزة» يجتمع بالنواب لبحث مشاكل دوائرهم

«عبدالعال» يترأس «برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط».. غدًا

اليوم.. «عبدالعال» يترأس «برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط»

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهرين

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» تخلو من شبهات عدم الدستورية

بالصور.. حاتم جميل يروي تفاصيل الاعتداء على شقيقه في بين السرايات

شاهد.. تامر حبيب فى جلسة تصوير بعدسة «الدستور»

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

نقل طبيب «بن لادن» المشارك في قتله من سجنه إلى موقع مجهول

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

ألبومات الصور

تفاصيل زيارة وزير الأوقاف إلى شرم الشيخ (صور)

بالصور.. حملات مكثفة لإزالة مخالفات بحيرة المنزلة بالدقهلية

بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

شاهد.. تامر حبيب فى جلسة تصوير بعدسة «الدستور»

نجم الساعة

«نيويورك تايمز»: الموساد اغتال «البطش»

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

نقل طبيب «بن لادن» المشارك في قتله من سجنه إلى موقع مجهول

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

كشكول

حصر مدارس الثانوية بـ"الوادي الجديد" لدعمها بالإنترنت

المحرصاوي: مهرجان الفن يؤكد كذب ادعاءات جمود الأزهر الفكري

عميد طب الأزهر بأسيوط: مؤتمر الكبد الثامن ملتقى لمواكبة التطور العالمي

"سلمان" يشيد بمؤتمر الجهاز الهضمي والكبد بطب الأزهر بأسيوط

أمن أزهر مطروح يعلن الانتهاء من خطة تأمين امتحانات نهاية العام

الأمصار

ترامب: سأناقش الملف النووي الإيراني مع ميركل

الكونجرس: لا دليل على تخابر «ترامب» مع روسيا

الشرطة العراقية تقتل إرهابيا وتصيب آخرين في "صلاح الدين"

ترامب: سألتقي زعيم كوريا الشمالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة

ثلاثة شهداء ومئات الجرحى في جمعة الشباب الثائر

منوعات

وفاة 13 ألف فرنسي بسبب الإنفلونزا خلال عام

رضيعة تدخل المستشفى بعد استنشاق مخدر الحشيش

«حماية المستهلك» الألمانية توصي بأكل المكسرات بدل الحلويات

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads