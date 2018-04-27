أمين «النواب» يتفقد قاعات المجلس قبيل قمة الجمعية البرلمانية

تفقد المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد نصير نائب الأمين العام والمستشار أحمد المهدي نائب الأمين العام، منذ قليل، القاعة الرئيسية وقاعة 25 يناير، وقاعة مجلس الشورى سابقا، كما تفقدوا حجرات الترجمة الفورية، استعدادا لاستضافة مجلس النواب، غدًا السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة الرابعة عشر للجمعية، لبحث مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية، وذلك علي مدار يومي السبت والأحد المقبلين.