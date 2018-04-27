تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين بأقل من التوقعات

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في القراءة المعدلة خلال الشهر الجاري، لكنها جاءت أفضل من التوقعات والقراءة الأولية.



وكشفت بيانات صادرة عن جامعة "ميتشجان" اليوم الجمعة، تسجيلمؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي خلال أبريل الجاري مستوى 98.8 نقطة، مقابل القراءة الأولية التي سجلت 97.8 نقطة، ولكنها أقل مقارنة مع 101.4 نقطة خلال مارس الماضي.



وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تسجيل ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 98 نقطة بالقراءة المعدلة خلال الشهر الجاري.



وأشار التقرير إلى اهتمام المستهلكين بالتخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة كعامل إيجابي من ناحية، والمخاوف بشأن السياسة التجارية كمؤشر سلبي من جانب أخر.



وسجل مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية تراجعا إلى 114.9 نقطة بالقراءة المعدلة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 121.2 خلال مارس الماضي.



وأظهر البيانات تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 88.4 نقطة خلال إبريل مقارنة مع 88.8 في الشهر الماضي.



كما انخفضت توقعات التضخم في أبريل إلى 2.7%، مقارنة مع 2.8% في الشهر الماضي.



وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقي أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 91.74 دولار.