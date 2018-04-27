مطالبات بإسقاط الملاحقات القضائية ضد معتقلي «جرادة» في المغرب

طالبت هيئات حقوقية مغربية اليوم، بإسقاط الملاحقات القضائية والأحكام الصادرة في حق مشاركين باحتجاجات جرداة شرق، التي اندلعت نهاية 2017 إثر وفاة شابين كانا يحاولان استخراج فحم حجري من منجم مهجور.



وأوصى تقرير لجنة لتقصي الحقائق قدمه في الرباط ائتلاف يضم 21 منظمة حقوقية بفتح تحقيق في "مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية"، على خلفية صدامات وقعت منتصف مارس الماضي بين قوات الأمن ومتظاهرين بعد قرار السلطات "حظر كل تظاهرة غير قانونية".



ودعا التقرير إلى "فتح تحقيق عاجل فى عملية الدهس التى راح ضحيتها الطفل عبد المولى زعيقر"، في خضم تلك الصدامات.



وبلغ عدد الموقوفين حاليا 50 شخصا، بعد الإفراج عن 5 من القصر و7 آخرين حكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ.