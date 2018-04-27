سنودس الإنجيلى: نثق في القس عاطف مهني

أكد سنودس النيل الإنجيلي- المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، ثقته الكاملة واعتزازه الشديد بكلية اللاهوت الإنجيلية وعميدها الدكتور القس عاطف مهني.



واستنكر السنودس الإنجيلى، في بيان، كل ما يثار ضده من اتهامات باطلة وتشويه ممنهج لشخصه وفكره باستخدام أفكار مغلوطة وترويجها في الداخل والخارج على صفحات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل صفحة أصدقاء الإبراهيمية وصفحة مسيحية الكتاب المقدس والفكر الليبرالي وغيرها من الصفحات العامة والشخصية، ويهيب السنودس بأبناء الكنيسة بعدم الانسياق وراء هذه المهاترات الهادمة.