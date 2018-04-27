سيناتور إيطالي: استبعاد مهاجري نيجيريا والسنغال من اتفاق إعادة التوزيع

قال نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي روبرتو كالديرولي، إن هناك اتفاقًا باطنيًا بين دول الاتحاد الأوروبي التمسته إسبانيا يرمي إلى أن يُستبعد من إعادة التوزيع التي بدأ تنفيذها بين دول الاتحاد الأوروبي، المهاجرين من الدول التي لا يوجد فيها حرب أو اضطهاد، مثل نيجيريا، السنغال، ساحل العاج، غامبيا، غينيا وغيرها، أي البلدان التي يأتي منها ما يقرب الـ200 ألف طالب لجوء، الذين ننفق عليهم 4.5 مليار يورو سنويا، حسبما أفادت تقارير إيطالية.



وستلتقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسل يومي 28 و29 يونيو لتناقش معاهدة دبلن بشكل جزئي، وقد أوضحت فرنسا وألمانيا بالفعل أنهما ستتوقفان عن إعادة التوطين والتوزيع، بحيث يحتفظ كل بلد بالمهاجرين المتواجدين على أراضيه، تحت راية التضامن الأوروبي.