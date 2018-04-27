«بلومبرج»: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يسبب فوضى بالعلاقات التجارية

قال عمدة نيويورك السابق «مايكل بلومبرج» إن وعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بإخراج بريطانيا من الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي أمر مفهوم من الناحية السياسية، لكنه لا يمكن الدفاع عنه.



وأوضح «بلومبرج» اليوم إن البقاء في الاتحاد الجمركي «سيترك المملكة المتحدة بصفقة أسوأ من تلك التي تتمتع بها حاليًا كعضو كامل في الاتحاد الأوروبي»، وسيكون ضارة لمؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد، غير أن الخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق فيما يسمى بـ"خروج بريطانيا الصعب" من شأنه أن يجعل البلاد أسوأ حالًا.



وأضاف بلومبرج أن خروج بريطانيا الصعب من الاتحاد الأوروبي سيضع العلاقات التجارية البريطانية في حالة من الفوضى وسيلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد، فضلًا عن تهديد السلام في أيرلندا الشمالية.