«جراحة تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة» ورشة عمل بجامعة المنصورة

حضر الدكتور السعيد عبد الهادي عميد طب المنصورة، والدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى جامعة المنصورة، اليوم، ورشة عمل بعنوان «جراحة تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة المفرطة» التي تنظمها على مدار يومين وحدة جراحة الغدد الصماء بقسم الجراحة بمستشفى جامعة المنصورة بحضور خبير أمريكي.



ونظمت الورشة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة، بوحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر بمستشفى جامعة المنصورة.



حضر افتتاح الورشة الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق مهدي أستاذ جراحة السمنة بجامعة المنصورة، والدكتور تامر يوسف رئيس وحدة الغدد الصماء بقسم الجراحة بمستشفى جامعة المنصورة ومقرر الورشة، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 متدرب من شباب الأطباء من عدد من كليات الطب المصرية وعدد من أطباء وزارة الصحة والتأمين الصحي.



يحاضر في الورشة البروفيسور الأمريكي روبرت روتلدج أستاذ الجراحة بجامعة كاليفورنيا ومخترع عملية تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة المفرطة والدكتور طارق مهدي أستاذ جراحة السمنة المفرطة بجامعة المنصورة.



وتتمثل أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال ورشة العمل في المقارنة بين جراحة تحويل المسار لمرضى السمنة المفرطة وبين باقي جراحات السمنة المفرطة، المعايير الواجب توافرها في الأدوات والمناظير المستخدمة في هذه العملية وآليات تجهيز غرفة العمليات لهذه الجراحة، معايير اختيار المريض المناسب لإجراء هذه العمليات.



وتضمنت المعايير الدقيقة لتوصيل جزء من المعدة بالأمعاء خلال هذه العملية، النظام الغذائي المناسب للمريض بعد إجراء هذه العملية، كيفية متابعة المريض بعد إجراء هذه العملية من خلال تحديد التحاليل والفحوص الواجب قيامه بها بعد هذه العملية، كيفية معالجة الآثار الجانبية لهذه العملية، رصد الأخطاء الشائعة الممكن حدوثها خلال إجراء هذه العملية مع توضيح طرق تلافي حدوث هذه الأخطاء.