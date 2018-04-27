القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكي يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
محافظات
الجمعة 27/أبريل/2018 - 05:18 م

«جراحة تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة» ورشة عمل بجامعة المنصورة

«جراحة تحويل المسار
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2146545

حضر الدكتور السعيد عبد الهادي عميد طب المنصورة، والدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى جامعة المنصورة، اليوم، ورشة عمل بعنوان «جراحة تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة المفرطة» التي تنظمها على مدار يومين وحدة جراحة الغدد الصماء بقسم الجراحة بمستشفى جامعة المنصورة بحضور خبير أمريكي.

ونظمت الورشة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة، بوحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر بمستشفى جامعة المنصورة.

حضر افتتاح الورشة الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق مهدي أستاذ جراحة السمنة بجامعة المنصورة، والدكتور تامر يوسف رئيس وحدة الغدد الصماء بقسم الجراحة بمستشفى جامعة المنصورة ومقرر الورشة، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 متدرب من شباب الأطباء من عدد من كليات الطب المصرية وعدد من أطباء وزارة الصحة والتأمين الصحي.

يحاضر في الورشة البروفيسور الأمريكي روبرت روتلدج أستاذ الجراحة بجامعة كاليفورنيا ومخترع عملية تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة المفرطة والدكتور طارق مهدي أستاذ جراحة السمنة المفرطة بجامعة المنصورة.

وتتمثل أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال ورشة العمل في المقارنة بين جراحة تحويل المسار لمرضى السمنة المفرطة وبين باقي جراحات السمنة المفرطة، المعايير الواجب توافرها في الأدوات والمناظير المستخدمة في هذه العملية وآليات تجهيز غرفة العمليات لهذه الجراحة، معايير اختيار المريض المناسب لإجراء هذه العمليات.

وتضمنت المعايير الدقيقة لتوصيل جزء من المعدة بالأمعاء خلال هذه العملية، النظام الغذائي المناسب للمريض بعد إجراء هذه العملية، كيفية متابعة المريض بعد إجراء هذه العملية من خلال تحديد التحاليل والفحوص الواجب قيامه بها بعد هذه العملية، كيفية معالجة الآثار الجانبية لهذه العملية، رصد الأخطاء الشائعة الممكن حدوثها خلال إجراء هذه العملية مع توضيح طرق تلافي حدوث هذه الأخطاء.

«جراحة تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة» ورشة عمل بجامعة المنصورة
«جراحة تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة» ورشة عمل بجامعة المنصورة
«جراحة تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة» ورشة عمل بجامعة المنصورة
«جراحة تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة» ورشة عمل بجامعة المنصورة
«جراحة تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة» ورشة عمل بجامعة المنصورة
«جراحة تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة» ورشة عمل بجامعة المنصورة
«جراحة تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة» ورشة عمل بجامعة المنصورة
«جراحة تحويل المسار المصغر لمرضى السمنة» ورشة عمل بجامعة المنصورة
اقرأ أيضًا
منذ شهر

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» تخلو من شبهات عدم الدستورية

بالصور.. حاتم جميل يروي تفاصيل الاعتداء على شقيقه في بين السرايات

شاهد.. تامر حبيب فى جلسة تصوير بعدسة «الدستور»

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

نقل طبيب «بن لادن» المشارك في قتله من سجنه إلى موقع مجهول

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

ألبومات الصور

تفاصيل زيارة وزير الأوقاف إلى شرم الشيخ (صور)

بالصور.. حملات مكثفة لإزالة مخالفات بحيرة المنزلة بالدقهلية

بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

شاهد.. تامر حبيب فى جلسة تصوير بعدسة «الدستور»

نجم الساعة

«نيويورك تايمز»: الموساد اغتال «البطش»

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

شاهد.. كيف سخر «هنيدي» من الزمالك بعد فوزه على الأهلي؟

نقل طبيب «بن لادن» المشارك في قتله من سجنه إلى موقع مجهول

«الأرصاد» تُحذر: موجة حارة تسود البلاد خلال ساعات

كشكول

حصر مدارس الثانوية بـ"الوادي الجديد" لدعمها بالإنترنت

المحرصاوي: مهرجان الفن يؤكد كذب ادعاءات جمود الأزهر الفكري

عميد طب الأزهر بأسيوط: مؤتمر الكبد الثامن ملتقى لمواكبة التطور العالمي

"سلمان" يشيد بمؤتمر الجهاز الهضمي والكبد بطب الأزهر بأسيوط

أمن أزهر مطروح يعلن الانتهاء من خطة تأمين امتحانات نهاية العام

الأمصار

ترامب: سأناقش الملف النووي الإيراني مع ميركل

الكونجرس: لا دليل على تخابر «ترامب» مع روسيا

الشرطة العراقية تقتل إرهابيا وتصيب آخرين في "صلاح الدين"

ترامب: سألتقي زعيم كوريا الشمالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة

ثلاثة شهداء ومئات الجرحى في جمعة الشباب الثائر

منوعات

وفاة 13 ألف فرنسي بسبب الإنفلونزا خلال عام

رضيعة تدخل المستشفى بعد استنشاق مخدر الحشيش

«حماية المستهلك» الألمانية توصي بأكل المكسرات بدل الحلويات

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads