رئيس «الأحرار»: كمال الهلباوى «إخوانى وفكره إرهابى»

هاجم الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب «الأحرار»، الدكتور كمال الهلباوي القيادي المنشق عن جماعة «الإخوان المسلمين»، على خلفية دعوة الأخير لـ«المصالحة» مع الجماعة.



وقال «نجيب» لـ«الدستور»، إن مطالبة «الهلباوي»، الأنظمة العربية خصوصًا في مصر بالتصالح مع الإخوان تؤكد أنه إخواني حتى النخاع وأن كلمة «منشق عن الإخوان» وهمية.



وأشار إلى أن «الهلباوي إخواني حتى النخاع فهو من يرى بأن حسن البنا وسيد قطب والمرشد الإيراني الخوميني أساتذة وقدوة لهم»، مطالبا باستبعاده من المجلس القومي لحقوق الإنسان لأن «الإخواني ذو فكر إرهابي ولا يؤمن بمبدأ الوطن».

