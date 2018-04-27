آخرهم محمد عبدالجواد.. 3 نجوم أعادهم «الأسطورة» لحضن الجمهور

لفت الفنان محمد رمضان الأنظار إليه فور تقديمه أولى بطولاته الدرامية في عام 2014، من خلال مسلسل «ابن حلال»، الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم الذين قدموا الكثير من الأعمال الفنية طيلة مشوارهم الفني، وفي أعمال «رمضان» الثلاثة، التي خاض بطولتها مؤخرًا، كشف عن قيامه بإعادة الشهرة للكثير ممن شاركوا معه في تلك الأعمال.



هادي الجيار وفردوس عبدالحميد في «الأسطورة»

غاب «رمضان» عن تقديم عمل درامي في 2015، ليعود بعد ذلك في 2016 مقدمًا مسلسل «الأسطورة»، الذي حقق شهرة واسعة لكل من عمل فيه نظرًا للحالة الفنية التي قدمها المخرج محمد سامي في هذا العمل، خاصة النجوم الذين أعادهم إلى الجمهور، ومنهم الفنان القدير هادي الجيار، الذي لعب دور عم ناصر ورفاعي الدسوقي في المسلسل، ولم يقف الأمر عند «الجيار» فقط، بل ظهور والدته وهي الشخصية التي قدمتها الفنانة فردوس عبدالحميد كان ملفتًا للنظر، خاصة بعد عودة النجمة القديرة إلى التمثيل في الدراما بعد غياب لأعوام كبيرة.



محمد عبدالجواد في «نسر الصعيد»

وأخيرًا ينتظر الجمهور عرض مسلسل «نسر الصعيد» في شهر رمضان المقبل، ومن بين الأبطال الذين يتواجدون في المسلسل الفنان محمد عبدالجواد، الذي ظهر وهو يستقبل الطفل الصغير في البرومو الدعائي للمسلسل، فيما ينتظر الجمهور أيضًا من يقوم محمد رمضان بإعادتهم إلى حضن الجمهور مرة أخرى.