عاجل.. استشهاد فلسطيني خلال المواجهات في "جمعة الشباب الثائر"

استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأعلنت "سكاى نيوز" منذ قليل، عن إصابة 200 فلسطيني بجراح مختلفة واختناق بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال.

وتوافد الفلسطينيون في قطاع غزة، منذ الصباح، إلى خيام العودة المنتشرة على الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في الجمعة الخامسة من مسيرة العودة الكبرى، وكسر الحصار، التي أطلقت عليها اللجنة المنظمة للفعاليات «جمعة الشباب الثائر».

