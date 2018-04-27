القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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07:53 ص

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اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

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اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

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التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

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تفاعلي الدستور
الجمعة 27/أبريل/2018 - 04:55 م

قنابل إسرائيل المُحرمة.. «الدستور» تحقق في استخدام الاحتلال غاز الأعصاب لفض التظاهرات (تفاعلي)

قنابل إسرائيل المُحرمة..
دعاء عبد الوهاب
dostor.org/2146529

غيبوبة مستمرة منذ 5 أيام، وتشنجات ارتجاجية عنيفة على فترات متقطعة اجتاحت جسد الفلسطيني أحمد رامي زعرب، بسبب استنشاقه وآلاف من أبناء غزة، الذين شاركوا فى مسيرات العودة التي شهدتها فلسطين تزامنا مع يوم الأرض منذ 30 ما رس الماضى والمستمرة حتى الآن، لنوع جديد من الغازات المسيلة للدموع استخدمته قوات الاحتلال الإسرائيلية لتفريق وفض المسيرات، لينضم "رامي" إلى عشرات المصابين بمستشفى رفح بعد إصابته بجروح في مناطق متفرقة بالجسد زادت من خطورة حالته وتأثير الغاز عليه. "ابني ذهب إلى مخيم العودة في مسيرة سلمية مع الشباب، وحاولت أمنعه؛ لأنه ما زال صغيرا في الصف الأول من الجامعة، إلا أنه أصر وقال لي "أنا رايح حتى أرجّع أرضي، هذا حقنا وما راح نسمح لإسرائيل تسرقه منَّا"، قالتها والدة "أحمد رامي" وهي توصف حالته الصحية. لقراءة المزيد عبر Cross media:

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