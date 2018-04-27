حبس 4 متهمين بسرقة السيارات على الطريق الإقليمى بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتشكيل عصابة تخصصت فى سرقة السيارات على الطريق الإقليلمى.



تعود الواقعة بتلقى قسم القطامية بلاغًا يفيد القبض على شخصين أثناء سرقتهما قائد سيارة كرها بالطريق الإقليمى.



وبتقنين التحريات، تبين أنهما "حسن. م" 23 عامًا، عاطل، و"خليفة. م" 36 عامًا، عثر بحوزتهما على سلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12 مم"، وسلاح أبيض "سكين"، ودراجة بخارية "توك توك" ملك الثانى، و3000 جنيه، وهاتف محمول.



واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع شخصين آخرين، ألقي القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم.