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الجمعة 27/أبريل/2018 - 04:51 م

وفاة 13 ألف فرنسي بسبب الإنفلونزا خلال عام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أش أ
dostor.org/2146526

كشفت وكالة الصحة العامة في فرنسا في أحدث تقريرها، عن تسجيل وباء الإنفلونزا، الذي انتشر في الموسم الشتوي (ديسمبر 2017 وحتى منتصف أبريل 2018)، عن ارتفاع الوفيات لتصل إلى 13 ألف حالة وفاة، منهم 93% ممن تخطوا 65 عامًا.

وأشار التقرير إلى تراجع هذا التقدير عما تم تسجيله فى عام 2017، والبالغ 14 ألفا و400 حالة، فيما سجلت الوفيات بين كبار السن 17 ألفا و800 حالة، ونسبة 32% للأطفال دون الخمس سنوات، فضلا عن 26% للذين تراوحت أعمارهم ما بين 15و 44 عاما.

وأرجع التقرير ارتفاع الوفيات إلى عدم تلقى حصول الكثيرين على التطعيم ضد فيروس الإنفلونزا، فيما شكلت الحالات الخطيرة لمن هم فوق الستين والبالغ عددهم 2.889 مسن، حيث لم يحصل 55% منهم علي التطعيم.

كانت إيناس بوزين، وزيرة الصحة الفرنسية، قد شددت أكثر من مرة على ضرورة التطعيم وفعاليته.

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