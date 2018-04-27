قضايا الدولة تُحصّل ملياري جنيه خلال عام قضائي

تمكنت فروع وأقسام هيئة قضايا الدولة على مستوى الجمهورية، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من تحصيل مبلغ 2 مليار و196 مليونا و343 ألفا و140 جنيهًا خلال العام القضائي من أول يوليو 2017 حتى نهاية فبراير 2018.



صرح بذلك المستشار عبدالرحيم على، نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني.



وأضاف المستشار محمد عبداللطيف، نائب رئيس الهيئة الأمين العام، أن جملة القضايا المتداولة خلال تلك الفترة بلغ عددها 3511501 قضية، وعدد القضايا المطلوب رفعها بلغ 125427 قضية، وقضايا التنفيذ عددها 26243 قضية، بإجمالي 3663171 قضية.



كما تمكنت الهيئة الحصول على أحكام لصالح الدولة في عدد 646246 قضية، وصدرت أحكام ضد في عدد 291329 قضية.



وتمكن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة من تجنيب الدولة والخزانة العامة من دفع ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بالإضافة لمبلغ 93 مليون دولار أمريكي، قيمة القضايا التي قُضى فيها بالرفض بناء على الدفاع الذي أعده مستشارو الهيئة أمام جميع المحاكم، هذا فضلًا عن مبلغ 715926.98 دولار من فرع الغردقة.