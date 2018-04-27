الأحد.. اللقاء الخامس لصالون «ابن رشد» بالأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصرى، اللقاء الخامس لصالون ابن رشد الثقافي، تحت عنوان «إعادة قراءة الفلسفة العربية»، فى السادسة مساء الأحد المقبل، بمقر المجلس فى دار الأوبرا.



ويشارك فى الندوة الفيلسوف والمفكر الدكتور مراد وهبة، والدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومى للترجمة، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، الدكتور حسن الببلاوى، الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، الدكتورة منى أبو سنة، أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة عين شمس، وتنظمها أمانة المؤتمرات بالمجلس، برئاسة وائل حسين.