رضيعة تدخل المستشفى بعد استنشاق مخدر الحشيش

نُقلت رضيعة فرنسية إلى المستشفى بعد تناولها مخدر الحشيش الخاص بوالديها، واكتشف الأطباء أن الطفلة، 10 أشهر، في حالة سكر بيّن بسبب مخدر القنب ومادة «الراتنج» الصمغية التي يدخنها أبواها المدمنين للعديد من المواد المخدرة.



وأبلغت السلطات في أحد مستشفيات باريس، الخدمات الاجتماعية بعدما نقلت الرضيعة إلى قسم الطوارئ، وهي تعاني من دلائل واضحة على تسمم شديد بالمخدرات.



وذكر موقع «ذا لوكال» الإخباري، أن الأطباء الذين عالجوا الطفلة في قسم الرعاية الفائقة، يعتقدون أنها تعرضت لاستنشاق مخدر الحشيش، كما ابتلعت الحشيش مع الراتنج.



واعترف الأبوان 32 و40 عاما، اللذان يخضعان للاستجواب، بأنهما اعتادا على تعاطي المخدرات، ولكنهما لم يتمكنا من تفسير إصابة نجلتهما بحالة السكر.

وأظهرت الاختبارات- التي أجريت على الشقيقين الأكبر للطفلة 2 و4 أعوام- أنهما تعرضا لكمية «معقولة» من الحشيش والكوكايين ومخدر الاكستازي.