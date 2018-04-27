الصين تبتكر أجهزة تفتيش ذكية جديدة أكثر أمانًا وسرعة

طورت الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء، معدات للتفتيش الأمني تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنها تسريع عمليات تفتيش الأشخاص والتخفيف من ظاهرة الطوابير الطويلة في المعابر الأمنية مثل المطارات.



وتستطيع الأجهزة أن تتحقق من 89 نوعًا من المواد الممنوعة خلال 0.7 ثانية، بدقة تفوق 95%، وتستخدم هذه المعدات «تقنية حماية الخصوصية الذكية»، حيث تقوم بإخفاء ملامح الوجه والأجزاء الحساسة في الجسم.



وقال سون هاو، المسئول بالشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء، إنه تم إدخال هذه المعدات إلى العمل التجريبي الكامل بعدة أماكن، مثل مطار العاصمة بكين الدولي.



وتتم حاليا عمليات التفتيش الأمني عبر استخدام ماسحات ضوئية محمولة، وتستغرق عملية التفتيش الكثير من الوقت، كما تسبب الأشعة السينية المستخدمة في بعض الأماكن مخاوف تتعلق بالإشعاع.



في حين «تبلغ نسبة الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من هذه الأجهزة الذكية واحد من الألف من إشارة الهاتف المحمول»، وفقا لمدير التصميم هولين.