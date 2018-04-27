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الجمعة 27/أبريل/2018 - 04:39 م

كيف تواجهين الجفاف الجنسى؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
غادة موسى
dostor.org/2146513

لا شك أن الحياة الجنسية تتخللها العديد من الأمور التى يجب ملاحظاتها من أجل التوصل إلى حلول منطقية تسهم فى حلها فى إطار نجاح العلاقات الزوجية.

وفى بعض الأحيان يتسبب الجفاف الجنسى لدى الأنثى نتيجة انخفاض هرمون الأستروجين الذى يمثل هرمون الجنس، وعادة ما يحدث نتيجة انقطاع الطمث.

وتعتبر المرأة في سن اليأس عندما لا تكون لها دورة شهرية لمدة 12 شهرا - وهذا يعني أنها قادمة إلى نهاية سنواتها الإنجابية، ولكن إذا لم تكن في سن انقطاع الطمث وتعاني من الجفاف، فهناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكن أن تسبب المشكلة.


وهذا يعنى أنك تعانين من انخفاض الدافع الجنسي، وصعوبة الحصول على الإثارة والوصول إلى النشوة الجنسية، وحكة وحرق، والحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان، وقد تعاني أيضًا من التهابات المسالك البولية.

ويقدم موقع «ذا صن» بعض الطرق للحماية من الجفاف الجنسى ومنع هذه الأعراض:
- تغيير الملابس الداخلية الخاصة بك، حاولي التبديل إلى الملابس الداخلية القطنية لأنها أكثر تنفسًا.
- حاولى أن تجعلي حياتك الجنسية أكثر نشاطا حتى تزداد صحة المهبل، واستخدمي مواد التشحيم والمرطبات من الصيدليات.
-هناك بعض الأطعمة تحتوى على مواد كيميائية تعمل بشكل مشابه للأستروجين مثل الصويا والمكسرات والبذور.

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