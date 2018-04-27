القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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اقتصاد
الجمعة 27/أبريل/2018 - 04:37 م

ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المسائية.. اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم - علا العلاف
dostor.org/2146511

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، فى التعاملات المسائية اليوم الجمعة، وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 74.75 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 68.25 دولار للبرميل.

وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق لـ«الدستور»، إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيؤثر بشكل سلبي في فاتورة الدعم، ويزيد أعباء عجز الموازنة إلى ما يقرب من 39 مليار جنيه، موضحًا أن كل 10 دولارات ارتفاعًا في سعر البرميل، تزيد من فاتورة الدعم نحو 26 مليار جنيه، متوقعًا وصول سعر البرميل إلى 75 دولارًا، خلال الفترة المقبلة.

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