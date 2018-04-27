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الجمعة 27/أبريل/2018 - 04:16 م

صحيفة هندية: دلهي والقاهرة تبحثان سبل التعاون في مجال التعليم

مصر والهند
مصر والهند
منار أحمد
dostor.org/2146498

سلطت صحيفة «موني كنترول» الهندية، اليوم الجمعة، الضوء على الندوة التي أقيمت في مركز مولانا أزاد للثقافة الهندية، التابع للسفارة الهندية في القاهرة، حول دور الأساليب التكنولوجية الجديدة في تطوير أساليب التدريس، وتفعيل التعلم النشط، ومحو الأمية.

وأشارت الصحيفة إلي أن خبراء من الهند ومصر ناقشوا التقنيات الناشئة في التعليم، وخلق فرص جديدة، إضافة إلي التحديات، واستكشاف طرق للتعاون المتبادل في هذا المجال، فضلًا عن البحث في مجالات التعاون المتبادل بين البلدين.

وكشف السفير الهندي في مصر، سانجاي بهاتاشاريا، عن كيفية تضمين التقنيات الحالية والمستقبلية في نظام التعليم، وما إذا كان ينبغي أن يتم في برامج منفصلة أو موضوع في المناهج الدراسية، أم أنه شيء يمكن دمجه في المنهج بأكمله.

وقالت شوكتي باسو، مدرسة هندية: «من المفترض أن نطلب من الطلاب إجراء أبحاث بأنفسهم»، مشيرة إلي أن الجيل الحالي يذهب إلي الإنترنت للحصول على أي معلومة يريدونها، فمن المهم أن يلتقط المعلم التكنولوجيا الحديثة، وفقا للصحيفة الهندية.

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