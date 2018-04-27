آخرها «بالحجم العائلي».. كوميديا يحيى الفخراني في الدراما

يعد النجم يحيي الفخراني أحد الفنانين الموهوبين الذي قدم الكوميديا والتراجيديا في أعماله المختلفة، إضافة إلى أن تاريخه الدرامي التليفزيوني الكبير، وضعه ضمن النجوم الأكثر مشاهدة خلال السنوات الماضية.



قدم «الفخراني» ما يقرب من 50 عملًا تليفزيونيًا، واهتم بأن يكون من النجوم الكوميديين من حين لآخر، وقيامه بتقديم مسلسل «بالحجم العائلي» في رمضان 2018، جعل «الدستور» ترصد في التقرير التالي تاريخ الفخراني في الدراما الكوميدية:



بالحجم العائلي

في رمضان المقبل، يقدم «الفخراني» عملًا كوميديًا، هو مسلسل «بالحجم العائلي»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول ‎السفير السابق «نادر»، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعما في إحدى القرى السياحية، ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه.



يتربى في عزو

في عام 2007، قدم إحدى روائعه، وهو مسلسل «يتربى في عزو»، الذي انجذب إليه الكبير والصغير، نظرًا لخفة ظله الكبيرة التي أطل بها على الجمهور، وقدم سيناريو مختلفًا تدور أحداثه حول «حمادة عزو» المتعدد الزوجات، شخصية مستهترة بسبب اهتمام والدته «كريمة مختار» الزائد به، ما جعله غير قادر على تحمل المسئولية، فيصطدم بواقع الحياة وبابنة عمه نوال «نهال عنبر»، التي تحاول جعله إنسانًا منظمًا ومسئولًا.



عباس الأبيض في اليوم الأسود

في عام 2004، قدم أهم أعماله الفنية، هو مسلسل «عباس الأبيض في اليوم الأسود»، في مباراة كوميدية هائلة تحمل كثيرا من المعاني وتتخللها التراجيديا في نفس الوقت، عن طريق شخصية «لطفي الجنايني» أو «عباس الدميري»، مدرس تاريخ سافر إلى العراق بحثًا عن الرزق والمال وترك زوجته وأولاده، وبعدما رجع يكتشف أنه ليس على قيد الحياة في نظر أسرته، وذلك بعد فقدانه لسنوات قضاها داخل أحد السجون هناك، ووجد أن زوجته تزوجت بأعز أصدقائه، ويضطر لأن يعيش بشخصية أخرى مفقودة وهي لطفي الجنايني، التي وجد جثته ملقاة في أحد الطرق، وقام بأخذ أوراقه الرسمية خوفًا من الحبس مرة أخرى، ويتعايش مع أسرة أخرى غير أسرته الأصلية حتى يثبت لأسرته أنه هو ويعترفون به.



جحا المصري

في عام 2002، قدم «الفخراني» حكاية خيالية تحمل اسم «جحا المصري»، وهو للأطفال، يتناول الحكاية الفلكورية الخاصة بجحا، وقام بتجسيده، وارتبط ذلك العمل في ذهن الجمهور وخاصة الأطفال، وشارك في بطولته منى زكي، أحمد رزق، الراحلة سعاد نصر، رانيا فريد شوقي، ولوسي.