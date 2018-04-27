بالصور.. إصابة 50 فلسطينيًا فى «جمعة الشباب الثائر»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 50 شخصًا بجراح مختلفة واختناق بالغاز، من بينهم 10 من الطواقم الطبية والصحفية شرق قطاع غزة.



ونشرت صفحة «المركز الفلسطينى للإعلام»، على «فيسبوك»، جانبًا من سحب السياج الشائك الذي وضعه الاحتلال شرق خان يونس جنوب القطاع، بالإضافة إلى صورة المصور الصحفى عبدالرحمن الكحلوت، الذي أصيب برصاص الاحتلال في القدم شرق غزة.



وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة، منذ الصباح، بالتوافد إلى خيام العودة المنتشرة على الحدود الشرقية للقطاع، استعدادًا للمشاركة في الجمعة الخامسة من مسيرة العودة الكبرى، وكسر الحصار، التي أطلقت عليها اللجنة المنظمة للفعاليات «جمعة الشباب الثائر».