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الجمعة 27/أبريل/2018 - 04:01 م

رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» تخلو من شبهات عدم الدستورية

المستشار رفعت السيد
المستشار رفعت السيد
عماد سليمان
dostor.org/2146486

أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن قانون تشكيل لجنة جديدة لإدارة وحصر أموال الإرهابيين، يخلو من شبهات عدم الدستورية، وأن إصداره لتلافى أخطاء اللجنة السابقة التي أنشئت على قرارت باطلة، وألغتها محاكم القضاء الإدارى، وإعادة تأسيس اللجنة علي أساس سليم وفقًا لتشريع قانونى سليم.

ونص القانون الجديد رقم 22 لسنة 2018 على أن تشكل لجنة مستقلة فى أداء عملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية.

ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف، لحين توفير مقر مستقل لها.

وطبيعة عمل لجنة التحفظ على أموال الإرهابيين وفقًا لقانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الإخوان الإرهابية الذى صدق عليه الرئيس، هى تنفيذ الأحكام النهائية التى تصدر فى حق المحكوم عليهم من الجماعات أو الكيانات الإرهابية المنشأة على خلاف القانون، «وهي أحكام القضاء الإدارى الصادرة ضد قرارات اللجنة قبل إصدار القانون لأن اللجنة أسست على حكم باطل وفقًا لما نصت عليه حيثيات المحكمة.

وقال «السيد» إن الهدف الأساسي أيضًا من إنشاء اللجنة الجديدة هو وضع الأمور في النصاب السليم لها، فقبل ذلك أسست لجنة حصر أموال الإخوان على أساس باطل، وتم الطعن علي كل قراراتها أمام محاكم مجلس الدولة وتم قبول الطعن، ليس لأن قرار التحفظ غير سليم ولكنها أسست على حكم محكمة انتزعت اختصاصات غير موكلة إليها، فضلًا عن أن قراراتها كانت إدارية وليست قضائية، وليس من حقها إصدار أحكام بشأن التحفظ على الأموال، وأن القانون الجديد يعيد بناء أساس سليم للجنة التحفظ على أموال الإرهابيين، وفقًا لتشريع قانونى سليم.

وتبدأ اللجنة عملها بعد صدور الأحكام سواء من محكمة الجنايات أو النقض، وتختص فقط بإدارة الأموال التى تأمر المحكمة بالتحفظ عليها، دون النظر في أحكام العقاب الذى تتولى النيابة العامة تنفيذه وفق قانون الإجراءات العامة، بمعنى أنه إذا صدر حكم على متهم ما ينتمى إلى أحد الكيانات الإرهابية وقضى بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه نصف مليون جنيه ومصادرة ما تم ضبطه معه من أموال، فإن النيابة العامة تتولى تنفيذ عقوبة السجن المؤبد، وتتولى اللجنة القضائية الجديدة التى صدر القانون بشأنها تحصيل الغرامة وتنفيذ إجراءات المصادرة.

واللجنة مستقلة فى تشكيلها وطبيعة عملها، وفى السابق قبل صدور الحكم كانت تتبع النائب العام، وكانت القرارات تصدر من خلاله وبعد العرض عليه، لكن بعد إصدار القانون، أصبحت اللجنة مستقلة وتضم 7 قضاة، تتسلم وتدير هذه الأموال إلى أن يبت فى الدعوى سواء حكم بالغرامة أو المصادرة أو التعويض.

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