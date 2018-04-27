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الجمعة 27/أبريل/2018 - 03:58 م

بالصورة.. كارينا وسونام كابور بفساتين مكشوفة للترويج لفيلمهما الجديد

بالصورة.. كارينا
منار أحمد
dostor.org/2146484

أثارت الفنانة الهندية كارينا كابور والفنانة سونام كابور، العديد من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الهندية، بإطلالتهما الجريئة أثناء الترويج لفيلمهما الهندي الجديد «Veere Di Wedding».

وحسب صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية، ظهر الثنائي خلال الترويج للفيلم بإطلالة متألقة ومثيرة، إذ اختارت كارينا اللون الأسود لإطلالتها بفستان مثير، فضلًا عن اختيار سونام كابور اللون الذهبي بإطلالتها الجذابة.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أن الفيلم الهندي سيحصل على نسب مشاهدة عالية، مشيرة إلى أنه من الأفلام الممتعة التي تحتل قلوب النساء في العالم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي درامي، من بطولة نسائية.

الفيلم بطولة كارينا كابور، سونام كابور، سورار بهارسكار، وشيخا تالسنيا، ومن المقرر طرحه في الأول من يونيو المقبل.

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