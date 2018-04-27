«التايمز»: عصر مظلم ينتظر تركيا تحت حكم الديكتاتور أردوغان

أكدت صحيفة «التايمز» البريطانية، أن ترهيب الصحافة التركية الذي اتبعه الرئيس طيب أردوغان ينذر بعصر مظلم جديد من الحكم المطلق تحت قيادة الديكتاتور.



وتابعت الصحيفة أن الحكومة التركية تهزأ من الحريات الديمقراطية، وهو شيء غير متوقع من بلد حليف في «الناتو»، فالأحكام على الصحفيين بمثابة رسالة قمعية بأن الحكومة لن تتساهل مع المعارضة، وأن تركيا مستعدة لعصر جديد من الظلام والحكم المطلق غير المتسامح.



وأضافت أن تركيا تعد أكثر بلد يتعرض فيه الصحفيون للسجن، كما أنها أجبرت بعض الصحف على إغلاق أبوابها، والنقد بالنسبة لها يعتبر خيانة.



وأشارت إلى أن الصحفيين أصبحوا هدف الرئيس التركي الجديد، الذي يرد على أي نقد يوجه له بالسجن، حتى أصبح «حاكمًا عثمانيًا» جديدًا.



وأوضحت أن أي فكرة تراود تركيا عن أنها مرشح مناسب للانضمام للاتحاد الأوروبي قد تبخرت بعد حملة اعتقالات الصحفيين الأخيرة.