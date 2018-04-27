الذهب يتحول للارتفاع.. والدولار يواصل مكاسبه بعد بيانات أمريكية

تحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم وسط أداء ملحوظ للدولار الأمريكي في الاتجاه الصاعد، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بعد بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.



وبحسب بيانات رسمية، فإن اقتصاد الولايات المتحدة شهد خلال الربع الأول من العام الجاري تباطؤًا في النمو بالقراءة الأولية على الرغم من أنه تجاوز تقديرات المحللين.



وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 2.3% في أول 3 أشهر من العام مقابل 2.9% في الربع الرابع من 2017 على أساس سنوي.



وكان صندوق النقد الدولي رفع تقديرات نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال العامين الجاري والمقبل ليصل إلى 2.9% و2.7% على الترتيب، بزيادة قدرها 0.2% عن تقديرات يناير.



وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 2.968% بعد أن اقترب من مستوى 3% في وقت سابق من الجلسة مع تواصل موجة بيعية داخل أسعار السندات.



وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد على 0.3% ليصل إلى 91.880 دولار.



كما صعد الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.2081 دولار، في حين استقر أمام الين الياباني عند مستوى 109.30 ين.



لكن الورقة الخضراء سجلت مكاسب قوية أمام الجنيه الإسترليني، لتصعد بنسبة 1.2% إلى 1.3758 دولار، بعد أداء مخيب للآمال للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.



وعلى صعيد الذهب، صعد سعر العقود الآجلة للمعدن تسليم شهر يونيو بأكثر من 0.2% أو ما يوازي 2.90 دولار ليصل إلى 1320.80 دولار للأوقية.



كما شهد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 0.3% ليسجل 1321.29 دولار للأوقية.