شاهد.. تامر حبيب فى جلسة تصوير بعدسة «الدستور»

خضع الكاتب والسيناريست تامر حبيب، لجلسة تصوير جديدة لصالح جريدة «الدستور»، بعدسة المصور هادى كرم.



وظهر «حبيب» خلال الجلسة، بإطلالة كاجوال شتوية، يرتدى جاكيت أسود اللون وبنطلون جينز.



وفى سياق مختلف، يشارك تامر حبيب في كتابة الفيلم السينمائى الجديد للمطرب عمرو دياب، والذى من المقرر الانتهاء من كتابته نهاية العام الجارى، والذى يعود به «الهضبة» للسينما من جديد بعد غياب لفترة طويلة عنها مع المخرج طارق العريان، حيث شهد مشواره الفنى 3 أفلام هى: «آيس كريم فى جليم، ضحك ولعب وجد وحب، والعفاريت».