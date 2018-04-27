الهندية بريانكا شوبرا تعبر عن سعادتها بحفل الزفاف الملكي بلندن

قالت الفنانة الهندية بريانكا شوبرا، إنها لن تكون وصيفة لصديقتها المقربة ميجان ماركل في حفل زفافها على الأمير هاري، المقرر في 11 مايو المقبل، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستحضر حفل الزفاف الملكي، حيث إن الأمير هاري هو السادس في خط العرش البريطاني.



وأكدت بريانكا في مقابلة مع مجلة «بيبول» سعادتها بحفل الزفاف، لافتة إلي أن ميجان هي الصديقة الرابعة والمقربة لها التي يتم زفافها خلال العام، لافتة إلي أنها على قائمة الضيوف في حفل الزفاف المقرر إقامته في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور في مايو المقبل.



وتحدثت شوبرا عن صديقتها قائلة: «أنا متحمسة للغاية لها وليومها الكبير»، مشيرة إلي أن الأمر لن يكون مجرد تغيير للحياة بالنسبة لكل منهما، بل إنه تغيير للحياة بالنسبة للعالم الذي يحتاج إلى رؤية المرأة القوية كرمز، مضيفة: «وأعتقد أن ميجان لديها القدرة على ذلك».