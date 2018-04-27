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الجمعة 27/أبريل/2018 - 03:43 م

مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في هجوم لبوكوحرام على نيجيريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أش أ
dostor.org/2146470

قُتل شخصان على الأقل، وأصيب 7 آخرون، في هجوم شنته عناصر من جماعة «بوكوحرام» الإرهابية، في مدينة مايدوجوري، الواقعة شمال شرقي نيجيريا.

وقال إديت أوكون، المتحدث باسم الشرطة النيجرية، في تصريح أوردته شبكة «إيه بي سي» نيوز الأمريكية، إن المسلحين هاجموا منطقة «جيداري بولو» القريبة من المحكمة الاتحادية العليا، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تمكنت من صد الكثير من المهاجمين خلال معركة بالأسلحة النارية، فيما تمت تصفية انتحاريتين من المهاجمين.

يذكر أن «مايدوجوري» تعد مهدًا لتمرد «بوكوحرام» منذ قرابة عقد من الزمان، وغالبًا ما تكون المدينة هدفًا للهجمات التي تشنها الجماعة الإرهابية.

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