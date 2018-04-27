المغرب يبدى استعداده لاحتضان اجتماع ينهى الأزمة الليبية

أعلن رئيس الوزراء المغربى سعد الدين العثمانى، استعداد المملكة المغربية، لاحتضان أى لقاء يجمع الأطراف الليبية من أجل إنهاء الأزمة فى ليبيا.



جاء ذلك خلال لقاء العثمانى ورئيس مجلس الدولة الليبية خالد المشرى، مساء الخميس، فى العاصمة المغربية الرباط.



ووفقًا لصحيفة المرصد الليبية، بحث اللقاء العلاقات الليبية المغربية ومستجدات الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.



من جانبه، أكد رئيس الوزراء المغربي استعداد المملكة المغربية الدائم لاحتضان أى لقاء يجمع الأطراف الليبية من أجل إنهاء الأزمة فى ليبيا.