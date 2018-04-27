ختام مهرجان الطبول فى القلعة

ننشر صور لقرية «هتيم الشمرات» بعد تعرضها للحرائق

ينشر «الدستور» صور قرية هتيم الشمرات، المنكوبة التى تعرضت لمجموعة من الحرائق، في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وأدى ذلك إلى التهام النيران 50 منزلًا. كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، قد تلقى ...