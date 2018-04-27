الجمعة 27/أبريل/2018 - 03:38 م
ختام مهرجان الطبول فى القلعة
تصوير:ناديه عبد الباري
dostor.org/2146466
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 50 شخصًا بجراح مختلفة واختناق بالغاز، من بينهم 10 من الطواقم الطبية والصحفية شرق قطاع غزة. ونشرت صفحة «المركز الفلسطينى للإعلام»، على «فيسبوك»، جانبًا من سحب السياج ...
خضع الكاتب والسيناريست تامر حبيب، لجلسة تصوير جديدة لصالح جريدة «الدستور»، بعدسة المصور هادى كرم. وظهر «حبيب» خلال الجلسة، بإطلالة كاجوال شتوية، يرتدى جاكيت أسود اللون وبنطلون جينز. وفى سياق مختلف، ...