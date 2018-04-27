دراسة غريبة: الحمية الغذائية «قليلة الملح» خطر على القلب

من المعتقدات الراسخة في عقول الكثيرين أن الحمية الغذائية الغنية بالصوديوم، تزيد احتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، لكن أبحاثًا جديدة أظهرت أن العكس قد يكون صحيحًا أيضًا.



ففي دراسة علمية، نُشرت على موقع «ديلي ميل» البريطاني، وُجِد أنه خلافًا للمعتقدات السابقة، فإن الحمية الغذائية قليلة الصوديوم قد تكون مضرة.



وأكد الباحثون أنها يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت، مقارنة بالحميات الغذائية التي تحتوي على كميات طبيعية من الملح والصوديوم.



وقام الباحثون بتحليل أكثر من 130.000 شخص في 49 بلدًا، مع التركيز على ما إذا كانت العلاقة بين الصوديوم (الملح)، وأمراض القلب والسكتة الدماغية تختلف في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مقارنة مع أولئك الذين لديهم ضغط دم طبيعي.



وأظهرت النتائج التي توصلوا إليها أن تناول القليل من الملح يزيد حالات النوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفيات، مقارنة بالتناول المتوسط للملح.



وشدد بعض الأطباء القائمين على الدراسة على أهمية تقليل نسبة الملح أو الصوديوم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، في الوقت الذي يجب فيه رفع المعدل لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم.