«الجارديان»: «داعش» يحاول اختراق أوروبا عبر المهاجرين الأفارقة

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، عن خطط تنظيم «داعش» الجديدة، لاختراق أوروبا عن طريق موجة المهاجرين.



وحذر رئيس برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، من تخطيط اثنين من قيادي التنظيم الفارين من سوريا، والمتآمرين مع جماعات متطرفة في إفريقيا، لاختراق موجة المهاجرين لأوروبا.



وتابع أنه يجب على أوروبا أخذ الحيطة والحذر لمواجهة التغيرات في استراتيجية المتطرفين، حيث اتحد الفارون من سوريا مع مجموعات إرهابية مسلحة مستغلين شح الغذاء كوسيلة للتجنيد ودفع ملايين الأفارقة نحو أوروبا.